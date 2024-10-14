Бывший украинский гроссмейстер уличен в читерстве

Экс-киевлянин обвиняется в том, что он прятал телефон в туалете, и использовал его между ходами. По свидетельству участников и судей во время своей второй партии Шевченко ходил только в ту кабинку, где лежало устройство. По решению главного арбитра Оскара Бруно де Прадо шахматисту присудили два поражения и исключили из дальнейшего турнира.

„Я не могу в данный комментировать справедливость обвинений и найденные улики. Вместе с тем, если обвинение в читерстве будет подтверждено комиссией ФИДЕ, то наказанием станет дисквалификация. На практике, это обычно несколько лет“, - написал о скандале у себя в фэйсбуке генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.

Кирилл Шевченко - участник трёх личных чемпионатов Европы по шахматам, в 2017 году получил звание гроссмейстера, в последние годы входит в топ-100 сильнейших игроков в мира, становился чемпионом Европы в составе сборной Украины.

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