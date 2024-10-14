За рубежом
14.10.2024, 16:22

Российские войска нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Известно об одном погибшем

 
Последствия атаки Одессы дронами в марте, фото иллюстративное
Последствия атаки Одессы дронами в марте, фото иллюстративное
ФОТО: Nina Liashonok/SIPA | Nina Liashonok/SIPA/ Scanpix

Российские войска атаковали Одессу баллистической ракетой, сообщила Meduza со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Кипера.

По его словам, один человек погиб, еще восемь ранены, все они — работники припортовой инфраструктуры, по которой был нанесен удар. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В результате удара были повреждены гражданское судно NS Moon под флагом Белиза и сухогруз Optima под флагом Палау. Кипер отмечает, что ровно неделю назад судно Optima уже получило повреждения в результате обстрела.

Также повреждена припортовая инфраструктура, в том числе склад с зерном.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии