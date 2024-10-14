14.10.2024, 16:22
Российские войска нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Известно об одном погибшем
ФОТО: | Nina Liashonok/SIPA/ Scanpix
Российские войска атаковали Одессу баллистической ракетой, сообщила Meduza со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Кипера.
По его словам, один человек погиб, еще восемь ранены, все они — работники припортовой инфраструктуры, по которой был нанесен удар. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В результате удара были повреждены гражданское судно NS Moon под флагом Белиза и сухогруз Optima под флагом Палау. Кипер отмечает, что ровно неделю назад судно Optima уже получило повреждения в результате обстрела.
Также повреждена припортовая инфраструктура, в том числе склад с зерном.
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