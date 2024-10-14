Польский генерал: если войска РФ вторгнутся в Литву, то мы ответим атакой на Санкт-Петербург
Если российские войска вторгнутся в страны Балтии или Польшу, НАТО немедленно нанесет удар по российским стратегическим объектам в радиусе нескольких сотен километров, включая город Санкт-Петербург, заявил бывший глава Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак, пишет rus.err.
„Если Россия атакует хотя бы дюйм территории Литвы, ответ последует немедленно. Не в первый день, а в первую минуту“, - цитирует слова генерала Анджейчака немецкое издание Bild. „Мы поразим все стратегические объекты в радиусе 300 км. Мы атакуем напрямую Санкт-Петербург“, - заявил он на конференции Defending Baltics, прошедшей в Вильнюсе на прошлой неделе.
По оценке издания, заявление Анджейчака свидетельствует о постепенном изменении консенсуса в западном мире, согласно которому, поскольку война в Украине все больше кажется проигранной, оборонное планирование должно быть сосредоточено на обеспечении безопасности границ НАТО в эпоху, когда и Украина, и Беларусь будут находиться в сфере влияния России и иметь на своих территориях российские войска.
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