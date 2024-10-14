Нарвские пенсионеры: „Удорожание лечения зубов нас ограбит. Но возмущаться бесполезно“(7)
Нарва постепенно превращается, по данным статистики, в город пенсионеров. И именно по ним сильнее всего ударит грядущий рост стоимости услуг стоматологии в Эстонии, пишет gazeta.ee.
С первого ноября этого года в Эстонии входит в действие система обязательного страхования ответственности врачей. Все поставщики медицинских услуг в стране должны в обязательном порядке заключить соответствующий договор со страховой фирмой. Разумеется, медикам это будет стоить немалых денег и многие справедливо полагают, что новые расходы будут просто добавлены к стоимости врачебных услуг для населения.
Две подруги-пенсионерки весьма преклонного возраста сказали журналисту, что узнали о предстоящем подорожании лечения зубов от врача-стоматолога, у которого на днях были на приеме. Жительницы Нарвы Антонина и Надежда рады, что успели подлечить зубы до повышения цен. При этом они обе считают, что высказывать возмущение новым удорожанием нет никакого смысла, это ничего не изменит. „Нам остается только экономить из своих и без того скудных пенсий, чтобы было чем заплатить врачам“, – подвела нерадостный итог Надежда.
Нарвитянин Владимир, пенсионер с 2009 года, говорит, что посещает стоматолога очень редко. „А когда хожу туда, то использую льготу по лечению зубов для пенсионеров“, – сказал он. Владимир философски отнесся к сообщению о вероятном подорожании в стоматологии. „Поднимут и поднимут, что делать, – говорит он. – Конечно, ничего хорошего в этом нет, но никуда же не денешься“.
Отдыхавшая на лавочке пенсионерка Валентина недавно отдала почти 100 евро за лечение сложного зуба. „И это не считая государственной компенсации, – сетует она. – Так мне еще сказали, что будет скоро дороже. У кого с пенсией неважно, совсем перестанут лечить зубы, уже сейчас многие старики беззубые ходят“.
Другой уже давно находящийся на пенсии житель Нарвы, Алексей, не пожелал даже говорить на эту тему, сказав коротко и эмоционально: „Да нас просто грабят!“.
Один из стоматологов Нарвы рассказал журналисту, что по его подсчетам, оформление страхования ответственности обойдет ему под три тысячи евро в год. „Конечно, мне их придется как-то компенсировать, но двести евро в месяц – это не очень болезненно, – прикинул он. – Вот для центров, где могут работать и десять врачей, страховки придется умножить на их число“.
Эти предположения подтверждаются расчетами не только стоматологов, но и других поставщиков медицинских услуг. По утверждению руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, высказанному им ERR, годовое страхование пациентов для Ляэне-Таллиннской больницы обойдется в 400 000 евро, для Восточно-Таллиннской – также около 400 000.
Государство выделило два миллиона евро компенсации страхования ответственности врачей. Но весь бюджет, выделенный на этот проект, может быть, по оценке Попова, поглощен всего тремя большими больницами страны.
Попов делает вывод – государственной помощи на всех не хватит, и это означает, что стоимость услуг, вероятнее всего, возрастет в частных клиниках.
В 2024 году пособие на стоматологические услуги для взрослых в Эстонии были увеличены с 40 до 60 евро, а для наиболее уязвимой целевой группы (пожилые люди, безработные, беременные женщины, люди с ограниченной трудоспособностью) – до 105 евро в год. С 2018 года государство предлагает также пособие на зубное протезирование в размере 260 евро, которое можно использовать в течение трех лет.
Как сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, с 2025 года пенсионеры по старости и нетрудоспособности, люди старше 63 лет и люди с частичной или отсутствующей трудоспособностью при оплате зубных протезов смогут воспользоваться компенсацией на лечение зубов в дополнение к пособию на протезирование.
По данным соцминистерства, пенсионеры в Эстонии ежегодно тратят на здравоохранение в среднем 850 евро – это больше, чем месячная пенсия многих из них.
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