Нарвские пенсионеры: „Удорожание лечения зубов нас ограбит. Но возмущаться бесполезно“

С первого ноября этого года в Эстонии входит в действие система обязательного страхования ответственности врачей. Все поставщики медицинских услуг в стране должны в обязательном порядке заключить соответствующий договор со страховой фирмой. Разумеется, медикам это будет стоить немалых денег и многие справедливо полагают, что новые расходы будут просто добавлены к стоимости врачебных услуг для населения.

Две подруги-пенсионерки весьма преклонного возраста сказали журналисту, что узнали о предстоящем подорожании лечения зубов от врача-стоматолога, у которого на днях были на приеме. Жительницы Нарвы Антонина и Надежда рады, что успели подлечить зубы до повышения цен. При этом они обе считают, что высказывать возмущение новым удорожанием нет никакого смысла, это ничего не изменит. „Нам остается только экономить из своих и без того скудных пенсий, чтобы было чем заплатить врачам“, – подвела нерадостный итог Надежда.

Нарвитянин Владимир, пенсионер с 2009 года, говорит, что посещает стоматолога очень редко. „А когда хожу туда, то использую льготу по лечению зубов для пенсионеров“, – сказал он. Владимир философски отнесся к сообщению о вероятном подорожании в стоматологии. „Поднимут и поднимут, что делать, – говорит он. – Конечно, ничего хорошего в этом нет, но никуда же не денешься“.

Отдыхавшая на лавочке пенсионерка Валентина недавно отдала почти 100 евро за лечение сложного зуба. „И это не считая государственной компенсации, – сетует она. – Так мне еще сказали, что будет скоро дороже. У кого с пенсией неважно, совсем перестанут лечить зубы, уже сейчас многие старики беззубые ходят“.

Другой уже давно находящийся на пенсии житель Нарвы, Алексей, не пожелал даже говорить на эту тему, сказав коротко и эмоционально: „Да нас просто грабят!“.