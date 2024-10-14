СЕГОДНЯ | Лига наций: сможет ли сборная Эстония по футболу преподнести сенсацию в матче против Швеции?

В сентябре сборная Эстонии потерпела два поражения: дома от Словакии со счетом 0:1 и на выезде от Швеции со счетом 0:3, при этом все три гола шведы забили в первом тайме. Однако в прошедшую пятницу „синие футболки“ наконец-то одержали долгожданную победу на стадионе „А. Ле Кок Арена“, обыграв Азербайджан со счетом 3:1. В этом матче отличились Иоан Яковлев, Власий Синявский и Рокко Роберт Шейн.

В матче против Швеции сборная Эстонии не сможет рассчитывать на защитников Артура Пикка и Максима Паскочи. Пикк повредил голеностоп в польской первой лиге, а Паскочи получил травму колена в игре против Азербайджана. Также из-за перебора карточек отсутствует Рокко Роберт Шейн. Однако после дисквалификации в состав возвращаются нападающий Алекс Маттиас Тамм и полузащитник Кевор Палуметс.

После трех туров у Швеции и Словакии по 7 очков, у Эстонии — 3 очка, а у Азербайджана — 0. Основная цель тренера Юргена Хенни — избежать последнего места в группе и обезопасить команду от вылета в дивизион D.

Эстония и Швеция встретятся в 23-й раз, и пока „синие футболки“ не смогли ни разу покинуть поле победителями. Швеция одержала 19 побед, а также были зафиксированы три ничьи в товарищеских матчах в 1921, 2016 и 2018 годах. Разница мячей при этом составляет 67:18 в пользу шведов.

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