ФОТО | Лига наций: сборная Эстонии, ярко начавшая игру, потерпела крупное поражение от Швеции

Эстонская сборная начала матч активно, уже на 17-й секунде заработав угловой, который завершился ударом Кароля Метса, но мяч пролетел выше ворот. Шведы, в свою очередь, быстро создали первый опасный момент, когда Себастиан Нанаси пробил по воротам, но Карл Якоб Хейн спокойно справился с ударом.

Эстонцы не только оборонялись, но и пытались создавать опасные моменты, что заставляло шведов фолить. Переломным моментом стала травма шведского защитника Алекса Дугласа, после которой шведы набрали темп и начали играть еще активнее. На 29-й минуте Нанаси открыл счет точным ударом в угол, а через восемь минут он удвоил преимущество, замкнув прострел с фланга.

Во втором тайме эстонская команда сконцентрировалась на защите, а шведы продолжили давить. На 51-й минуте Деян Кулусевски опасно пробил по воротам, но Хейн снова спас команду. Через несколько минут Ясин Айяри столкнулся с вратарем, и Хейну потребовалась медицинская помощь. Давление шведов принесло результат на 66-й минуте, когда Виктор Дьёкереш забил третий гол.

После этого шведы продолжали создавать моменты, но благодаря отличной игре Хейна эстонцы избежали разгрома. Несмотря на небольшое оживление в атаке после замен, забить гол эстонской сборной не удалось, и матч завершился поражением.

После четырех туров у Швеции и Словакии по 10 очков, у Эстонии — 3 очка, а у Азербайджана — 0.

Следующий матч сборная Эстонии проведет в рамках Лиги наций 16 ноября, когда встретится в гостевом поединке с Азербайджаном.

Стартовые составы:

Турнирная таблица:

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