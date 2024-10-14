14.10.2024, 16:00
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование влияния институтов на экономическое процветание стран(5)
ФОТО: | via REUTERS/ Scanpix
Объявлены лауреаты премии по экономике имени Альфреда Нобеля. В 2024 году награду получили Дарон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон „за исследование процессов формирования институтов и их влияния на экономическое процветание“, пишет Meduza.
Объявление лауреатов премии по экономике, учрежденной Банком Швеции в 1968 году, завершает нобелевскую неделю. Вручение наград состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.
Денежный эквивалент премии — 11 миллионов шведских крон — по текущему курсу составляет чуть более 1 миллиона долларов США.
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