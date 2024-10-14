Нобелевскую премию по экономике дали за исследование влияния институтов на экономическое процветание стран

Объявление лауреатов премии по экономике, учрежденной Банком Швеции в 1968 году, завершает нобелевскую неделю. Вручение наград состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

Денежный эквивалент премии — 11 миллионов шведских крон — по текущему курсу составляет чуть более 1 миллиона долларов США.

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