Парламентские выборы в Литве: левые во власти, антисемитизм и этническая напряженность

Томас живет в Вильнюсе, состоит в еврейской общине, ездит на машине с израильской символикой. До Второй мировой войны евреи составляли около 40% населения этого города, представители общины говорят, что в некоторые периоды истории эта цифра доходила до 60%. Сегодня евреев 0,1% по стране.

„Никто не хочет, чтобы мир узнал, что в Литве такие политики как Жемайтайтис рвутся во власть, — говорит Би-би-си Томас. — Но я не удивлюсь, если он пройдет. Антисемитизм в Литве всегда чувствовался, евреи постоянно кому-то тут мешают“.

В первом туре это удалось сделать семерым политикам. Оставшиеся 64 парламентских кресла будут распределены во втором туре выборов через две недели. Поэтому окончательное распределение мандатов пока неизвестно. Зато уже понятно ядро коалиции, которую собираются сформировать Блинкявичюте и Сквернялис, — то есть левые у власти сменят правых. Третьим, несмотря на антисемитский скандал, может стать Жемайтайтис.

Еще 71 мандат распределяется по мажоритарной системе в одномандатных округах. А тут все сложно. Избранным считается кандидат, который на выборах получает хотя бы пятую часть голосов избирателей, причем не из числа пришедших на выборы, а из числа зарегистрированных в каждом конкретном округе.

Но среди них будут распределены только 70 мест из 141, потому что за партийные списки избиратели голосуют только в многомандатных округах. Тут все просто: партия проходит, если набирает пять процентов голосов, объединение партий проходит, если набирает семь процентов голосов.

На первом месте — оппозиционные социал-демократы во главе с Вилией Блинкявичюте, на втором — консерваторы во главе с действующим премьером Ингридой Шимоните, на третьем — новая правоцентристская партия „Заря Немана“ и попавший в центр антисемитского скандала Ремигиюс Жемайтайтис, на четвертом — лево-центристы во главе с бывшим премьером Саулюсом Сквернялисом.

В Литве действует довольно сложная смешанная избирательная система. Теоретически, победившие партии известны уже сейчас.

Масштабы холокоста в Литве выглядят жутко даже на фоне Восточной Европы. Одни винят в этом этнических литовцев, которые могли выполнять задания нацистов за банальную плату. Другие говорят, что масштабы вовлеченности местного гражданского населения сильно преувеличены, и винят евреев в пособничестве советской власти.

Спустя 80 лет травмы никуда не делись, но разобраться, кто именно виноват в каждой конкретной смерти, уже невозможно. По этим причинам события Второй мировой войны регулярно попадают в центр политических скандалов. Примерно это в прошлом году произошло с теперь уже бывшим депутатом парламента Ремигиюсом Жемайтайтисом.

В одном из своих постов в соцсетях он связал местную еврейскую общину с расправой над литовским населением во время войны. Там же он обрушился на государство Израиль. Потом переписал антисемитский стишок, в котором помимо всего прочего можно усмотреть призывы к физической расправе.

Сейм отреагировал процедурой импичмента, Жемайтайтис сложил депутатский мандат, прокуратура завела на него уголовное дело о разжигании ненависти и публичной поддержке международных преступлений. Судебные разбирательства идут до сих пор.

Путин — не Россия

На этом фоне в январе 2024 года Жемайтайтис основал партию „Заря Немана“, которая накануне выборов занимала то третье, то второе место в партийных рейтингах. В первом туре по многомандатным округам партия Жемайтайтиса набрала почти 15% и пришла третьей.

„Я никогда не использовал язык ненависти по отношению к каким бы то ни было людям, я не антисемит. Моя бабушка спасла трех евреев перед войной — маму и двух дочек“, — говорит Жемайтайтис Би-би-си.

По его словам, обвинения в антисемитизме — работа политических оппонентов, а популярностью новая партия обязана усердному труду. „Два дня в неделю я посвящаю встречам с избирателями, я юрист по образованию“, — продолжает политик.