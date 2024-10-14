В Финляндии убит 29-летний хоккеист, полиция подозревает его 66-летнего сожителя

По данным газеты Ilta-Sanomat, убийство произошло в восемь часов вечера в воскресенье в Хенттаа, Эспоо, на участке, где живут бывший хоккеист Янне Пухакка (29 лет) и его партнер, норвежский ветеринар Рольф Нордмо (66 лет).

В убийстве полиция подозревает Нордмо, который, по первоначальной версии, и застрелил своего партнера у них дома.

Хотя с момента убийства прошло меньше суток, полиция уже имеет достаточно подробное представление о ходе событий.

„У нас есть относительно хорошее представление о том, что произошло“, — заявил комиссар по уголовным делам Матти Хёгман, возглавляющий расследование. „Но, конечно, на данный момент мы только подозреваем, а расследование находится на ранней стадии“.

По действующему подозрению, между мужчинами завязалась ссора, во время которой 66-летний мужчина схватил пистолет и выстрелил.

„Полиция была вызвана на место происшествия службой экстренной помощи“, - сообщил Хёгман. „Подозреваемый сам вышел из квартиры, и его задержала полиция. Задержание прошло гладко. Его задержали на месте происшествия“.

Полиция должна допросить подозреваемого уже в понедельник.

Пухакка играл в хоккей, например, в лиге СМ в „Блюз“ и „Местис“ в „Эспоо Юнайтед“ и „Туто“.

Пухакка завершил игровую карьеру в конце сезона 2017–2018. Его последним клубом был „Гэп“, игравший на самом высоком уровне во Франции.

Пухакка был первым финским хоккеистом мужского пола, открыто заявившим о своей гомосексуальности. После игровой карьеры Пухакка открыто рассказал о своей гомосексуальности и о том, каково было скрывать свою сексуальную идентичность от большинства друзей и игрового сообщества.

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