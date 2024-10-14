Кофейные автоматы в Нарве теперь есть, но напитки в них бывают редко и в основном за наличные

Один из автоматов разместили у лестницы Гана. Некоторым туристам это понравилось, так как удобно попить кофе с видом на замок Германа и мост Дружбы, а кому-то из них, как и многим местным жителям, нет. В фейсбуке появились обсуждения, портит ли кофейный автомат исторический вид.

На вопрос, нормально ли поставить такой автомат у лестницы Гана, Пеэтер Тамбу, главный архитектор Нарвы, заметил, что дома мы пользуемся современными бытовыми приборами, и не разжигать же костры, чтобы попить кофе на Променаде. Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины Департамента архитектуры и городского планирования акцентировал внимание на том, что кофейный аппарат является временной установкой, его местоположение можно легко изменить в любое время, если возникнет необходимость.

Действительно, на вопрос горуправе о том, было ли согласовано место размещения кофейного аппарата возле лестницы Гана в той позиции, где он сейчас находится, Екатерина Казакова, главный специалист отдела имущества ответила, что согласно заключенному договору между Департаментом городского хозяйства и OÜ Sanitex были определены места, на которых и установили кофейные аппараты. Это Tuleviku 10a, Jõe 1 и Jõe 1c. Она объяснила, что аппарат установили вблизи лестницы Гана потому, что электропитание для его подключения можно взять только из электрического щита, расположенного на Нижнем променаде.

Кофейные аппараты, хоть и дают сбои, но работают. Они предлагают на выбор 24 разных напитков. Например, во многом благодаря возможности купить кофе у границы 10 октября рано утром, в районе шести часов, в очереди на погранпункт случилась „эстафета“ добра . Очевидец написал в фейсбуке, что ему довелось увидеть, как из очереди уходили и возвращались несколько человек, которые приносили с собой по 2-3 стаканчика кофе и какао, и раздавали их мамам с детьми и пожилым людям.