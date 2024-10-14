Авто
14.10.2024, 15:45

Компания Bolt заблокировала доступ к платформе многим проблемным водителям. Аварий станет меньше?

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После дорожно-транспортного происшествия на пересечении улиц Тёэстузе и Эрика в позапрошлые выходные (на фото) автомобиль Bolt Drive пришлось списать в утиль.
После дорожно-транспортного происшествия на пересечении улиц Тёэстузе и Эрика в позапрошлые выходные (на фото) автомобиль Bolt Drive пришлось списать в утиль.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Хотя в последние недели снова произошло несколько серьезных аварий с участием автомобилей Bolt Drive, в Департаменте транспорта утверждают, что ситуация намного лучше, чем в начале года. Улучшение показателей также отражает тот факт, что доступ к платформе был закрыт для большого количества проблемных водителей, пишет Ärileht.

Когда в начале лета 2021 года компания Bolt запустила в Эстонии сервис каршеринга - краткосрочной аренды автомобилей, страницы новостных порталов вскоре заполнились фотографиями попавших в ДТП арендованных машин. Бывали случаи, когда пьяный водитель умудрился перевернуть автомобиль Bolt на крышу, иногда арендованную машину можно было обнаружить припаркованной на бетонной опоре. Страховые компании говорили о том, что с автомобилями, находящимися во временном пользовании, происходит во много раз больше аварий, чем с обычными машинами, и даже обсуждалась необходимость введения алкотестеров для контроля пьяных водителей.

За последние два уикенда сервис Bolt Drive снова оказался в центре внимания СМИ из-за серьезных дорожно-транспортных происшествий. Изменилось ли что-нибудь с тех пор? В Департаменте транспорта утверждают, что да.

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