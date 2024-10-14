Компания Bolt заблокировала доступ к платформе многим проблемным водителям. Аварий станет меньше?

Когда в начале лета 2021 года компания Bolt запустила в Эстонии сервис каршеринга - краткосрочной аренды автомобилей, страницы новостных порталов вскоре заполнились фотографиями попавших в ДТП арендованных машин. Бывали случаи, когда пьяный водитель умудрился перевернуть автомобиль Bolt на крышу, иногда арендованную машину можно было обнаружить припаркованной на бетонной опоре. Страховые компании говорили о том, что с автомобилями, находящимися во временном пользовании, происходит во много раз больше аварий, чем с обычными машинами, и даже обсуждалась необходимость введения алкотестеров для контроля пьяных водителей.