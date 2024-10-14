В Нарве сбежавшую шиншиллу спасали всем двором
В одном из дворов Нарвы, на Кересе 2, местные жители устроили настоящую спасательную операцию по поимке сбежавшей шиншиллы.
Животное обнаружила женщина. Она сделала фото и написала пост в группе „Мамы Нарвы“ в фейсбуке. Пост вызвал сопереживание участниц, потому что шиншилла могла бы стать жертвой лис или кошек. Они предлагали выманивать шиншиллу из-под машины морковкой, чтобы она не убежала и была бы возможность ее спасти. В итоге жители двух ближайших домов вышли и поймали шиншиллу. Автор поста временно забрала испуганное животное к себе, пока не найдется хозяин или хозяйка пушистого зверька.
Одна из женщин написала в комментариях к посту: „Какой двор у нас дружный! Поймали совместными усилиями!“
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.