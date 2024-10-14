Капитан сборной Эстонии о предстоящем матче Лиги наций: нельзя позволять Швеции бить по воротам 25 раз

В пятницу сборная Эстонии одержала победу над Азербайджаном в Лиге наций, а уже сегодня проведет следующий матч против Швеции на стадионе „А. Ле Кок Арена“. Шведская команда недавно сыграла вничью 2:2 со Словакией. Капитан сборной Эстонии и игрок немецкого „Санкт-Паули“ Карол Метс, который провел 97 матчей за национальную команду, отметил, что, несмотря на усталость после пятничного поединка, команда готова к сложной игре.