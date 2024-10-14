Футбол
14.10.2024, 11:47

Капитан сборной Эстонии о предстоящем матче Лиги наций: нельзя позволять Швеции бить по воротам 25 раз

 
Карол Метс
Карол Метс
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Центральный защитник и капитан сборной Эстонии Карол Метс отметил, что для достижения положительного результата в матче против Швеции ключевую роль сыграет командная и самоотверженная игра в обороне.

В пятницу сборная Эстонии одержала победу над Азербайджаном в Лиге наций, а уже сегодня проведет следующий матч против Швеции на стадионе „А. Ле Кок Арена“. Шведская команда недавно сыграла вничью 2:2 со Словакией. Капитан сборной Эстонии и игрок немецкого „Санкт-Паули“ Карол Метс, который провел 97 матчей за национальную команду, отметил, что, несмотря на усталость после пятничного поединка, команда готова к сложной игре.

„Как правило, на второй день после матча мышечная усталость ощущается наиболее сильно. Но вчера мы провели хорошую восстановительную тренировку, и сегодня тоже сможем немного поработать. Мы с командой готовы“, — сказал Метс на предматчевой пресс-конференции.

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