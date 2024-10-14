Женщине из Болгарии пришлось выбросить георгиевскую ленту: она по-прежнему запрещена в Эстонии

Лента не была на видном месте, однако пограничники напомнили женщине о том, что в Эстонии использование символики агрессора запрещено.

После замечания женщина решила избавиться от ленточки и выбросила ее.

В этот же день на том же погранпункте не пустили в Эстонию одного гражданина Армении, так как у него не было необходимых документов для пересечения границы.

12 октября на пограничном пункте после проверки двух граждан России стало ясно, что они нелегально находились в странах Шенгенской зоны в течение 11 дней. Им выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в страну и оштрафовали на 300 евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .