МНЕНИЕ | 50 оттенков молчания в путинской России

Советский гражданин и американец спорят, в какой стране свободнее жить. „У нас любой может выйти на площадь перед Белым домом и крикнуть: „Рейган - дурак!“ - говорит американец. „Ну и что? - отвечает житель СССР. - У нас тоже любой может выйти на Красную площадь и крикнуть: „Рейган - дурак!“

За то, практически равное длине моей жизни, время, которое я знаю этот анекдот, его заключительная реплика множество раз меняла интонацию. Во всяком случае в моей голове. Когда-то „советский ответ“ казался мне примером переходящей в глупость наивности, потом - примером лицемерия, потом - примером остроумного способа посылания куда следует собеседника, не желающего понимать контекст. Сейчас он мне кажется квинтэссенцией отчаянья.

Уголовное наказание за мыслепреступление

Какой протест, в принципе, возможен в ситуации полного запрета протестов? И - если продолжить эту мысль - что в этой ситуации будет зачтено как протест? Оглядываясь, я понимаю, что советский персонаж из анекдота сильно преувеличил границы своей свободы. Кричать, что „Рейган - дурак!“, на Красной площади можно было только в составе организованного мероприятия. Одинокая выходка, безусловно, повлекла бы за собой протокол, если и не что-то похуже, типа принудительного психиатрического лечения. Ведь самостоятельное провозглашение Рейгана „дураком“ могло быть сочтено не только зловредным намеком, но и демонстрацией неуместной вольницы.

Путинская Россия репрессирует своих граждан с куда большей пассионарностью, чем СССР времен упомянутого анекдота. Какой маневр остался у тех, кто несогласен? Что можно сделать в ситуации, когда просто мнение, соображение, оценка - все это наказуемо, и часто не каким-то там протоколом, а прямо-таки тюрьмой?

Среди бесконечного потока плохих новостей, которые мы не устаем скроллить, но в которые не успеваем вникнуть, недостаточно замеченным прошло известие о приговоре, который москвич Юрий Коховец получил за участие в уличном опросе общественного мнения.