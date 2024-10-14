Доход — 37 000 евро в месяц! Начался судебный процесс по делу бизнесмена Мартиросяна, который вывел из своей компании миллионы евро

В Харьюском уездном суде начался процесс по делу 36-летнего предпринимателя Эдуарда Мартиросяна . Прокуратура обвиняет его в налоговом мошенничестве, которое причинило особо крупный ущерб эстонскому государству.

Компания Мартиросяна Maredo OÜ скупала металлолом на Пальяссааре в Таллинне. Согласно обвинительному акту, в период с 2020 по 2023 год Мартиросян не заплатил государству около 1,1 миллиона евро налогов. По данным государственной прокуратуры, мужчина ежемесячно снимал со счетов своего предприятия 37 000 евро в качестве дополнительного дохода.