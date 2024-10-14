Эстонский Экспресс
14.10.2024, 10:45

Доход — 37 000 евро в месяц! Начался судебный процесс по делу бизнесмена Мартиросяна, который вывел из своей компании миллионы евро

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Тестю бизнесмена выплачено 500 000 евро, бабушке его жены — 120 000.
В НАЧАЛЕ ДОЛГОГО ЗАСЕДАНИЯ: Адвокат Марко Кайряк и обвиняемый в налоговом мошенничестве предприниматель Эдуард Мартиросян на открытии заседания Харьюского уездного суда на этой неделе.
В НАЧАЛЕ ДОЛГОГО ЗАСЕДАНИЯ: Адвокат Марко Кайряк и обвиняемый в налоговом мошенничестве предприниматель Эдуард Мартиросян на открытии заседания Харьюского уездного суда на этой неделе.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

На Пальяссааре работала очень прибыльная фирма по сбору металлолома. По данным Налогово-таможенного департамента, государство не получило около 1,1 миллиона евро в виде налогов. На судебном заседании побывал журналист Eesti Ekspress.

В Харьюском уездном суде начался процесс по делу 36-летнего предпринимателя Эдуарда Мартиросяна. Прокуратура обвиняет его в налоговом мошенничестве, которое причинило особо крупный ущерб эстонскому государству.

Компания Мартиросяна Maredo OÜ скупала металлолом на Пальяссааре в Таллинне. Согласно обвинительному акту, в период с 2020 по 2023 год Мартиросян не заплатил государству около 1,1 миллиона евро налогов. По данным государственной прокуратуры, мужчина ежемесячно снимал со счетов своего предприятия 37 000 евро в качестве дополнительного дохода.

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