14.10.2024, 10:45
Доход — 37 000 евро в месяц! Начался судебный процесс по делу бизнесмена Мартиросяна, который вывел из своей компании миллионы евро(10)
Тестю бизнесмена выплачено 500 000 евро, бабушке его жены — 120 000.
ФОТО: | Delfi Meedia
На Пальяссааре работала очень прибыльная фирма по сбору металлолома. По данным Налогово-таможенного департамента, государство не получило около 1,1 миллиона евро в виде налогов. На судебном заседании побывал журналист Eesti Ekspress.
В Харьюском уездном суде начался процесс по делу 36-летнего предпринимателя Эдуарда Мартиросяна. Прокуратура обвиняет его в налоговом мошенничестве, которое причинило особо крупный ущерб эстонскому государству.
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