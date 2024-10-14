Первый тур парламентских выборов в Литве: первое место у соцдемов, второе – у консерваторов, на третьем – „Заря Немана“

Соцдемы получили 19,36%, СО-ХДЛ – 17,96%, „Заря Немана“ – 14,99%.

В парламент прошел демократический союз „Во имя Литвы“ (9,24%), Движение либералов (7,70%) и Литовский союз крестьян и зеленых (7,02%).

Соцдемы получили 18 мандатов, консерваторы – 17, „Заря Немана“ – 14, „Во имя Литвы“ – 8, Движение либералов – 7, а „крестьяне“ – 6 мандатов. Правящее большинство будут формировать социал-демократы с демократическим союзом „Во имя Литвы“.

В парламенте нового созыва не будет Партии свободы, она получила 4,44% голосов. 5% не перешагнула Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей 3,93%. В парламент не прошли Национальное объединение (2,86%), Литовская народная партия (2,63%), Мирная коалиция (2,19%), Партия регионов (1,90%), Партия зеленых (1,66%), Союз народа и справедливости (1,37%).

На последнем месте осталась „Свобода и справедливость“ (0,75%). На выборах не повезло и Союзу народа и справедливости и Народной партии, кроме того, в одномандатных округах потерпели поражение их лидеры - Артурас Орлаускас и Эдуардас Вайткус.

По данным литовского Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06% граждан Литвы. В досрочном голосовании приняло участие 11,75% граждан, а в день выборов проголосовали 40,31%. Четыре года назад, в 2020 году, явка избирателей составила 47,16%.

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