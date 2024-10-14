Кому положена бесплатная прививка от гриппа?

„Грипп — очень серьезное заболевание, которое нельзя недооценивать. За предыдущий вирусный сезон в Эстонии гриппом заболело около 35 тысяч человек, из них более 1500 потребовалось стационарное лечение. От осложнений гриппа умерло более 100 человек, в том числе один ребенок“, - сообщила главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Юлия Геллер. „Данное заболевание представляет большую угрозу для людей из группы риска, особенно пожилых людей и маленьких детей. Маленькие дети могут тяжело переносить грипп, потому что их иммунная система еще не научилась бороться с вирусом. У пожилых людей грипп также может спровоцировать обострение других заболеваний, особенно хронических заболеваний сердца, органов дыхательной и сосудистой системы“.

Поствакцинальная защита в организме формируется в течение 2–3 недель после защитной инъекции. „Если пройти вакцинации в начале сезона, то иммунитет будет защищать вас в период интенсивного распространения вируса. Скоро начнется пик сезона распространения гриппа, поэтому сейчас самое правильное время сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких от тяжелых последствий заболевания“, - добавила Юлия Геллер.

„Вакцина против гриппа проводится бесплатно людям, проживающих в учреждениях социального попечения, всем людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям в возрасте до 7 лет и несовершеннолетним из группы риска гриппа, у которых по состоянию здоровья повышен риск возникновения серьезного течения заболевания“, - поясняет руководитель службы вакцинации Кассы здоровья Ханна Йяэ.