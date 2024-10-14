70 работников Нарвской больницы решением Языковой инспекции отправлены на курсы эстонского языка

„Сотрудники Нарвской больницы молодцы, потому что прекрасно понимают необходимость изучения государственного языка, чтобы в Нарве медики могли общаться на эстонском языке с сотрудниками других больниц и пациентами нашей больницы. Работодатель и преподаватели должны их в этом поддерживать,“ – сказал председатель совета Нарвской больницы Алексей Ервграфов.

Предыдущие курсы языкового обучения дали менее ожидаемые результаты, так как медиков отправили на курсы более сложного уровня, чем соответствовал их реальным языковым знаниям, и многие отказались от обучения. Теперь руководство больницы ожидает не просто численности в списках, но и реальных усилий и результатов, что даст возможность в дальнейшем осваивать более высокий уровень языка. „Жителям Нарвы, как правило, не требуется обслуживание на эстонском языке в больнице, но профессиональное развитие медиков невозможно без знания эстонского языка, так как все курсы повышения квалификации проводятся либо на эстонском, либо на английском языке“, — объяснил член правления Нарвской больницы доктор Юллар Ланно. „Мы также рады, что около трети сотрудников начинают обучение на уровне государственного языка B2 в этом году“.

Хотя жалоб на уровень языковых знаний медиков Нарвской больницы поступает меньше по сравнению с другими медицинскими учреждениями Ида-Вирумаа, недавняя проверка Языкового департамента завершилась многочисленными предписаниями. „Молодые врачи и медсёстры в Нарве очень хорошо справляются, но сложности мы наблюдаем у тех, кто родился в шестидесятые и семидесятые годы“, — отметила главный инспектор Языкового департамента Марге Мяги-Пусс . „Я очень рада, что Нарвская больница взялась за улучшение языковых навыков своих медиков целенаправленно, так как в Нарве существует положительное отношение к языковым требованиям, что проявляется в вежливом поведении с инспекторами“.