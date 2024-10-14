Эстонская красавица вошла в историю, победив на престижных соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу

В воскресенье на сцену престижных соревнований по бодибилдингу и фитнесу Arnold Classic в Испании вышли спортсменки категории велнес, среди которых была и топовая эстонская атлетка Анастасия Тойкка. Она блестяще выступила, заняв первое место в категории велнес до 163 см и первое место в категории велнес-мастера.

Таким образом, Анастасия стала первой эстонской спортсменкой, выигравшей категорию велнес на этих престижных соревнованиях. Это также было её дебютное выступление на Arnold Classic. Анастасия тренируется под руководством Андрея Кожина.

Категория велнес предназначена для женщин с атлетическим телосложением, акцентирующем внимание на нижней части тела, но не обладающих большими объемами мышц верхней части. Это позволяет подчеркнуть гармоничное развитие фигуры, при этом сохраняя женственность и эстетику.

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