Кенийка установила впечатляющий мировой рекорд в марафоне
Кенийская бегунья Рут Чепнгетич установила новый мировой рекорд на Чикагском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 9 минут и 57 секунд.
30-летняя Рут Чепнгетич преодолела дистанцию за 2 часа 9 минут и 57 секунд, заняв десятое место в общем зачете. Предыдущее мировое достижение, установленное Тигист Ассефе из Эфиопии, составляло 2 часа 11 минут и 53 секунды на Берлинском марафоне в сентябре 2023 года.
Среди эстонских бегунов быстрее Чепнгетич марафон прошел только Павел Лоскутов, который финишировал за 2 часа 8 минут и 53 секунды.
В мужской категории победу одержал кениец Джон Корир, финишировавший с временем 2 часа 2 минуты и 43 секунды. За ним на втором месте расположился эфиоп Хусейдин Мохамед Эса с результатом 2 часа 4 минуты и 39 секунд, а третье место занял его соотечественник Амос Кипруто, который пробежал марафон за 2 часа 4 минуты и 50 секунд.
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