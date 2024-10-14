Другие виды
14.10.2024, 09:11

ВИДЕО | Смотрите, как эстонский боец Дмитрий Саламатин одержал победу в профессиональном поединке Yakuza Fight!

 
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В субботу вечером в таллиннском спортивном зале „Калев“ состоялся бойцовский вечер Yakuza Fight 7 – CONTENDERS. Программа включала два турнира в разных весовых категориях, победители которых получат шанс побороться за титул чемпиона на Yakuza Fight 8. Кроме того, зрители смогли увидеть два профессиональных поединка по правилам K-1 с участием бойцов из Эстонии, Финляндии, Чехии и Литвы.

В профессиональном поединке самых тяжёлых бойцов вечера (-81 кг) Дмитрий Саламатин (Эстония) одержал победу над Владимиром Голубевым (Финляндия) по решению судей.

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