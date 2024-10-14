14.10.2024, 09:11
ВИДЕО | Смотрите, как эстонский боец Дмитрий Саламатин одержал победу в профессиональном поединке Yakuza Fight!
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу вечером в таллиннском спортивном зале „Калев“ состоялся бойцовский вечер Yakuza Fight 7 – CONTENDERS. Программа включала два турнира в разных весовых категориях, победители которых получат шанс побороться за титул чемпиона на Yakuza Fight 8. Кроме того, зрители смогли увидеть два профессиональных поединка по правилам K-1 с участием бойцов из Эстонии, Финляндии, Чехии и Литвы.
В профессиональном поединке самых тяжёлых бойцов вечера (-81 кг) Дмитрий Саламатин (Эстония) одержал победу над Владимиром Голубевым (Финляндия) по решению судей.
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