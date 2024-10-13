На севере Израиля взорвался беспилотник „Хезболлы“. Ранены десятки человек

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на медицинскую службу Израиля „Маген Давид Адом“, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, пятеро — в тяжелом и еще 14 — в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие ранения.

По предварительным данным, дрон ударил по скоплению людей. The Times of Israel утверждает, что это был беспилотник ливанского движения „Хезболла“.

По данным Channel 12, на территорию Израиля проникли два беспилотника. Один из них военные сбили над морем. ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС перехватили беспилотник, запущенный с территории Ливана, у северного побережья Израиля. Второй беспилотник, по словам очевидцев, пролетев над крышами домов, взорвался в районе Биньямины.

При этом сигнал воздушной тревоги не сработал, отмечает Channel 12. Военные выясняют, почему местных жителей не оповестили об опасности.

Ливанское движение „Хезболла“ регулярно обстреливает север Израиля. 8 октября Хайфа и ее пригороды подверглись самому сильному обстрелу со стороны Ливана с начала войны на Ближнем Востоке. В Армии обороны Израиля сообщали, что зафиксировали около 85 запусков с территории Ливана в первую волну обстрела и еще 20 — во вторую. Большая часть ракет была перехвачена. В ЦАХАЛ связали обстрел с ударами израильских военных по террористическим объектам „Хезболлы“ в квартале Дахия и в других районах Бейрута.

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