WP: ЕС вместо поставок оружия инвестирует в ВПК Украины

Недавнее решение Европейского Союза о выделении Украине 440 млн долларов на поддержку оборонной промышленности „знаменует собой значительный сдвиг в подходе блока к войне“ России против Украины и „подчеркивает недостатки оборонного сектора ЕС в производстве оружия и боеприпасов“, пишет издание The Washington Post (WP) в воскресенье, 13 октября.

В беседе с журналистами неназванный европейский дипломат заявил, что Европа „не в состоянии производить оружие, которое нужно Украине“, и самый простой способ восполнить дефицит - „сделать его самим“. Более широкий смысл подобных инвестиций заключается также „в постепенной интеграции Украины в западные цепочки поставок оборонной промышленности“, сказал в беседе с WP глава брюссельского отделения Германского фонда Маршалла Ян Лессер. В то же время, он признал, что инвестиции в оборонную промышленность Киева „не заменят широкомасштабных поставок оружия западного производства в Украину“.

Отмечается, что деньги на развитие украинского ВПК будут получены от прибыли с замороженных российских активов на Западе. Еще часть суммы выделит правительство Дании.

Украина в разы нарастила оборонную промышленность

С начала российского вторжения Украина утроило производство вооружений до конца 2023 года, а затем удвоила этот показатель за первые восемь месяцев 2024-го, пишет WP со ссылкой на слова премьер-министра страны Дениса Шмыгаля на Международном форуме оборонных индустрий в начале октября.

В 2024 году на развитие оружейной промышленности в Украине, по словам министра обороны страны Рустема Умерова, было выделено около 4 млрд долларов. Однако, по словам министра экономики Юлии Свириденко, оборонный сектор способен за год произвести оружия на сумму около 10-12 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что за 2024-й страна планирует произвести около 1,5 млн беспилотников.

Инвестиции в украинский ВПК могут позволить Киеву наносить удары вглубь территории России