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13.10.2024, 19:43

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Традиционный народный забег по болоту побил рекорд по количеству участников!

 
Rabajooks 100
Rabajooks 100
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В субботу возле таллиннского болота Харку состоялся 100-й традиционный народный по болоту (Rabajooks). Найдите себя и своих друзей на фотографиях! Галерея доступна всем подписчикам Delfi.

В традиционном народном забеге по болоту в этом году участвовали 2432 человека, что стало новым рекордом. Предыдущий рекорд (2379 участников) был установлен в 2019 году.

Первым финишную черту пересек Леонид Лацепов, установивший новый рекорд трассы с результатом 18:11. Ранее рекорд (18:16) принадлежал Вячеславу Кошелеву и был установлен в 2005 году.

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