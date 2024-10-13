13.10.2024, 19:43
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Традиционный народный забег по болоту побил рекорд по количеству участников!
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу возле таллиннского болота Харку состоялся 100-й традиционный народный по болоту (Rabajooks). Найдите себя и своих друзей на фотографиях! Галерея доступна всем подписчикам Delfi.
В традиционном народном забеге по болоту в этом году участвовали 2432 человека, что стало новым рекордом. Предыдущий рекорд (2379 участников) был установлен в 2019 году.
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