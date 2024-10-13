ООН: израильские танки вошли на базу миротворцев в южном Ливане, разрушив ворота

В заявлении ВСООНЛ говорится, что инцидент произошел в воскресенье рано утром на позиции миротворцев в Рамии, передает BBC News Русская служба. Примерно в 04:30 по местному времени, когда миротворцы находились в укрытиях, два израильских танка „Меркава“ „разрушили главные ворота позиции и силой проникли внутрь“ объекта. Затем израильские войска „несколько раз потребовали, чтобы на базе погасили свет“.

В заявлении говорится, что танки ушли примерно через 45 минут после того, как миротворцы выразили протест, заявив, что присутствие ЦАХАЛ подвергает их опасности.

В 06:40 по местному времени миротворцы, находящиеся на той же позиции, сообщили о нескольких выстрелах в 100 метрах к северу, от которых шел дым.

„Пятнадцать миротворцев пострадали от последствий, включая раздражение кожи и желудочно-кишечные реакции, после того как дым проник в лагерь. Миротворцы проходят лечение“, — говорится в заявлении.

Израиль пока никак не прокомментировал эти обвинения, но они прозвучали всего через несколько часов после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху вновь призвал силы ООН вывести войска из приграничной зоны.

„Пришло время вывести ВСООНЛ из опорных пунктов „Хезболлы“ и из зон боевых действий“, — говорится в видеообращении Нетаньяху, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

ЦАХАЛ неоднократно просил об этом и неоднократно получал отказ. Израильские военные утверждают, что боевики „Хезболлы“ размещаются рядом с позициями миротворцев и пользуются ими как „живым щитом“, группировка отрицает эти обвинения.

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, почти две недели назад израильские военные попросили миротворцев ООН подготовиться к передислокации на расстояние более 5 км от границы, чтобы не подвергать себя опасности.