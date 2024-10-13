13.10.2024, 16:01
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: кто одержит первую победу — „Виймси“ или „Авис Утилитас“?
ФОТО: | Delfi Meedia
В матче эстоно-латвийской баскетбольной лиги „Виймси“ примет дома команду „Авис Утилитас“ (Рапла). Начало игры в 17:00, и ее смогут посмотреть в прямом эфире все подписчики Delfi.
Обе команды уже провели по одному матчу в эстоно-латвийской баскетбольной лиге. „Виймси“ потерпел поражение на выезде от рижского ВЭФа со счётом 52:89, а „Авис Утилитас“ уступил „Валмиере“ со счётом 65:80.
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