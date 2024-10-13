ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: кто одержит первую победу — „Виймси“ или „Авис Утилитас“?

Обе команды уже провели по одному матчу в эстоно-латвийской баскетбольной лиге. „Виймси“ потерпел поражение на выезде от рижского ВЭФа со счётом 52:89, а „Авис Утилитас“ уступил „Валмиере“ со счётом 65:80.