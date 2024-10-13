Баскетбол
13.10.2024, 16:01

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: кто одержит первую победу — „Виймси“ или „Авис Утилитас“?

 
„Авис Утилитас“
„Авис Утилитас“
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

В матче эстоно-латвийской баскетбольной лиги „Виймси“ примет дома команду „Авис Утилитас“ (Рапла). Начало игры в 17:00, и ее смогут посмотреть в прямом эфире все подписчики Delfi.

Обе команды уже провели по одному матчу в эстоно-латвийской баскетбольной лиге. „Виймси“ потерпел поражение на выезде от рижского ВЭФа со счётом 52:89, а „Авис Утилитас“ уступил „Валмиере“ со счётом 65:80.

Интересно, что эти соперники встречались в сентябре на предварительном этапе Кубка Эстонии, и тогда „Авис Утилитас“ одержал победу со счётом 78:67 на выезде.

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