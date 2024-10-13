Израиль продолжил операции на севере сектора Газа(6)
По словам местных жителей, израильские войска продвинулись вглубь северной части Газы, и танки достигли северной окраины города Газа, обстреляв некоторые районы квартала Шейх Радван. Многим семьям пришлось покинуть свои дома, сообщает BBC News Русская служба.
Как сообщает Reuters, израильские войска фактически изолировали Бейт-Ханун, Джабалию и Бейт-Лахию на крайнем севере анклава от города Газа, перекрыв сообщение между двумя районами. Исключение сделано только для семей, готовых последовать израильским приказам об эвакуации и покинуть эти города.
Через девять дней после начала крупномасштабной операции Израиля на севере Газы, пресс-служба правительства Газы, управляемая ХАМАС, заявила, что в результате израильских ударов погибло около 300 палестинцев. ХАМАС утверждает, что израильские бомбардировки гражданских объектов и убежищ проводятся с целью выдавить жителей из Газы раз и навсегда. Израиль это отрицает.
По данным министерства здравоохранения Газы, также подконтрольного ХАМАС, десятки людей погибли в результате ударов по северным районам анклава, многие другие, предположительно, погибли на дорогах и под обломками домов, и медики не могут добраться до пострадавших.
Северная часть Газы, где проживает более половины 2,3-миллионного населения, в ходе первой фазы израильского наступления на территорию год назад фактически превратилась в руины.
После года израильских операций, в результате которых погибли 42 тысячи палестинцев, сотни тысяч жителей вернулись в разрушенные северные районы. Неделю назад Израиль снова направил туда войска, чтобы уничтожить боевиков ХАМАС, которые, по его мнению, перегруппировываются для новых атак. ХАМАС отрицает, что боевики действуют среди мирных жителей.
Эскалация на севере Газы происходит одновременно с масштабной воздушной операцией и наземной кампанией, которую ЦАХАЛ проводит в южном Ливане против „Хезболлы“.
Основной упор израильских операций в Газе пришелся на северную часть анклава, но израильские военные наносят удары по другим районам сектора. По данным министерства здравоохранения, только утром в воскресенье в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе шестеро — в доме в лагере беженцев „Бурейдж“ в центральной части сектора, к югу от города Газа.
Израильские военные заявили в воскресенье, что силы, действующие по всему сектору Газа, за последние 24 часа атаковали около 40 целей и убили десятки боевиков.
„Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Джабалии, за последние сутки силы убили десятки террористов и обнаружили в районе взрывчатку, оружие, гранаты и другие средства ведения войны“, — говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Вооруженные подразделения ХАМАС, „Исламского джихада“ и другие небольшие группировки заявили, что их бойцы атаковали израильские войска в Джабалии и близлежащих районах противотанковыми ракетами и минометным огнем.
Палестинские чиновники и представители Организации Объединенных Наций утверждают, что в Газе нет безопасных зон. Они также выразили обеспокоенность по поводу острой нехватки продовольствия, топлива и медикаментов на севере Газы и заявили, что там существует риск голода.