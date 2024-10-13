Израиль продолжил операции на севере сектора Газа

Как сообщает Reuters, израильские войска фактически изолировали Бейт-Ханун, Джабалию и Бейт-Лахию на крайнем севере анклава от города Газа, перекрыв сообщение между двумя районами. Исключение сделано только для семей, готовых последовать израильским приказам об эвакуации и покинуть эти города.

Через девять дней после начала крупномасштабной операции Израиля на севере Газы, пресс-служба правительства Газы, управляемая ХАМАС, заявила, что в результате израильских ударов погибло около 300 палестинцев. ХАМАС утверждает, что израильские бомбардировки гражданских объектов и убежищ проводятся с целью выдавить жителей из Газы раз и навсегда. Израиль это отрицает.

По данным министерства здравоохранения Газы, также подконтрольного ХАМАС, десятки людей погибли в результате ударов по северным районам анклава, многие другие, предположительно, погибли на дорогах и под обломками домов, и медики не могут добраться до пострадавших.

Северная часть Газы, где проживает более половины 2,3-миллионного населения, в ходе первой фазы израильского наступления на территорию год назад фактически превратилась в руины.

После года израильских операций, в результате которых погибли 42 тысячи палестинцев, сотни тысяч жителей вернулись в разрушенные северные районы. Неделю назад Израиль снова направил туда войска, чтобы уничтожить боевиков ХАМАС, которые, по его мнению, перегруппировываются для новых атак. ХАМАС отрицает, что боевики действуют среди мирных жителей.

Эскалация на севере Газы происходит одновременно с масштабной воздушной операцией и наземной кампанией, которую ЦАХАЛ проводит в южном Ливане против „Хезболлы“.