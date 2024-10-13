13.10.2024, 12:30
ВИДЕО | Финальный бой вечера Yakuza Fight закончился нокаутом. Смотрите, как это было!(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу вечером в таллиннском спортхолле „Калев“ прошел бойцовский вечер Yakuza Fight 7 – CONTENDERS. Финальный бой в весовой категории до 80 кг завершился победой литовца Ричардаса Кулиса, который выиграл у финна Магомеда Гадиева техническим нокаутом в третьем раунде.
Кулис нанес удар ногой настолько сильно, что Гадиев не смог продолжить бой. Таким образом, Кулис был коронован победителем турнира в весовой категории до 80 кг. Завоевав победу на турнире, в котором участвовали четыре бойца, Кулис теперь получил право сражаться за чемпионский титул в этой весовой категории.
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