ВИДЕО | Финальный бой вечера Yakuza Fight закончился нокаутом. Смотрите, как это было!

Кулис нанес удар ногой настолько сильно, что Гадиев не смог продолжить бой. Таким образом, Кулис был коронован победителем турнира в весовой категории до 80 кг. Завоевав победу на турнире, в котором участвовали четыре бойца, Кулис теперь получил право сражаться за чемпионский титул в этой весовой категории.