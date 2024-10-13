WP: ХАМАС планировал в Израиле теракт в стиле 11 сентября

Боевики палестинского радикального движения ХАМАС задолго до нападения 7 октября 2023 года планировали провести на территории Израиля масштабную серию атак и терактов, сообщила в субботу, 12 октября, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы боевиков, обнаруженные израильскими военнослужащими в командных центрах ХАМАС в секторе Газа.

На десятках страниц подробно описывается план ХАМАС - гораздо более масштабный, чем нападение 7 октября. Он включает в себя теракт в небоскребе в Тель-Авиве в стиле 11 сентября 2001 года в США, а также взрывы на железных дорогах. WP отмечает, что полученные журналистами 59 страниц писем и документов - лишь крохотная часть из тысяч документов, которые, согласно Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), были найдены с начала наземного вторжения в сектор Газа.

„ХАМАС настолько решительно настроен стереть с лица земли Израиль и еврейский народ, что ему удалось втянуть Иран в прямой конфликт - на условиях, к которым Иран не был готов“, - сказал сотрудник израильской службы безопасности.

Попытки ХАМАС втянуть Иран

В письмах 2021 года лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар обращается к высокопоставленным иранским руководителям, включая верховного лидера страны Али Хаменеи, с просьбой о дополнительной финансовой и военной помощи. Он утверждает, что при поддержке Ирана сможет полностью уничтожить Израиль за два года.

„Мы обещаем вам, что не потратим ни минуты, ни цента, если это не поможет нам достичь этой священной цели“, - говорится в письме от июня 2021 года, подписанном Синваром и еще пятью представителями ХАМАС.

В письмах Яхья Синвар не уточняет, как именно он собирается это сделать. Израильские и другие ближневосточные чиновники рассказали WP, что Синвар боялся утечек - в результате нападение на Израиль 7 октября застало Иран врасплох, и Тегеран был зол на Синвара за то, что тот не раскрыл свои намерения заранее. При этом источники утверждают, что и Иран, и радикальное движение „Хезболла“ знали, что ХАМАС готовится к масштабному нападению.