Норвегия вводит временный контроль на границах со странами Шенгенской зоны

Временный пограничный контроль будет действовать до 22 октября, передает RusDelfi.lv.

Норвежская полиция сообщила, что проверять будут не всех пересекающих границу, поэтому не ожидается, что пересечение границы займет больше времени, чем обычно.

8 октября норвежская служба внутренней безопасности PST повысила уровень террористической угрозы в стране с умеренного до высокого, второго по пятиуровневой шкале. Угроза особенно увеличилась для объектом, связанных с евреями и Израилем.

В октябре проходит несколько еврейских праздников, и некоторые люди могут использовать это для совершения терактов, заявили норвежские власти.

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