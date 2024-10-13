13.10.2024, 11:10
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Получивший положительные эмоции от еврокубка „Сельвер/ТалТех“ встречается с латвийским клубом
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 17:00 в рамках Балтийской волейбольной лиги команда „Сельвер/ТалТех“ примет латвийский клуб „Эзерземе/ДУ“. Прямая трансляция этого матча будет доступна для просмотра на платформе Delfi TV, и её смогут увидеть подписчики Delfi.
Команда „Сельвер/ТалТех“ начала новый сезон Балтийской волейбольной лиги с двух поражений, но во вторник она смогла вернуть себе уверенность, победив словенский клуб „Марибор“ в рамках Кубка CEV.
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