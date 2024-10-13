СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Получивший положительные эмоции от еврокубка „Сельвер/ТалТех“ встречается с латвийским клубом

Сегодня в 17:00 в рамках Балтийской волейбольной лиги команда „Сельвер/ТалТех“ примет латвийский клуб „Эзерземе/ДУ“. Прямая трансляция этого матча будет доступна для просмотра на платформе Delfi TV, и её смогут увидеть подписчики Delfi.