МАТЧ В ЗАПИСИ | Получивший положительные эмоции от еврокубка „Сельвер/ТалТех“ потерпел крупное поражение от латвийского клуба

Команда „Сельвер/ТалТех“ начала новый сезон с трех поражений. В свою очередь, латвийский клуб „Эзерземе/ДУ“ в субботу одержал выездную победу над „Пярну“ со счетом 3:2 и теперь имеет в своем активе две победы и одно поражение.