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13.10.2024, 11:10

МАТЧ В ЗАПИСИ | Получивший положительные эмоции от еврокубка „Сельвер/ТалТех“ потерпел крупное поражение от латвийского клуба

 
Selver x TalTech.
Selver x TalTech.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В воскресенье, 13 октября, команда „Сельвер/ТалТех“ потерпела домашнее поражение от латвийского клуба „Эзерземе/ДУ“ в рамках Балтийской волейбольной лиги, завершив матч со счетом 1:3 (15:25; 23:25; 25:15; 23:25). Подписчики Delfi могут посмотреть игру в записи.

Лучшим игроком эстонского клуба стал Линкольн Уильямс с 22 очками (+12), Тристан Тяхт набрал 13 очков (+3), а Андри Аганитс — 10 очков (+7).

Команда „Сельвер/ТалТех“ начала новый сезон с трех поражений. В свою очередь, латвийский клуб „Эзерземе/ДУ“ в субботу одержал выездную победу над „Пярну“ со счетом 3:2 и теперь имеет в своем активе две победы и одно поражение.

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