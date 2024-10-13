13.10.2024, 11:10
МАТЧ В ЗАПИСИ | Получивший положительные эмоции от еврокубка „Сельвер/ТалТех“ потерпел крупное поражение от латвийского клуба
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 13 октября, команда „Сельвер/ТалТех“ потерпела домашнее поражение от латвийского клуба „Эзерземе/ДУ“ в рамках Балтийской волейбольной лиги, завершив матч со счетом 1:3 (15:25; 23:25; 25:15; 23:25). Подписчики Delfi могут посмотреть игру в записи.
Лучшим игроком эстонского клуба стал Линкольн Уильямс с 22 очками (+12), Тристан Тяхт набрал 13 очков (+3), а Андри Аганитс — 10 очков (+7).
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