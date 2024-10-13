Зеленский: ВСУ удерживают позиции в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 12 октября, сообщил о докладе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского „по всем направлениям на передовой и нашей Курской операции“. Силы РФ провели наступательные действия в Курской области, но украинской стороне удается отбиваться от атак, заявил Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. „Были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи,“ - утверждает украинский президент. Подробностей о ситуации на этом участке фронта он не привел.

Зеленский также особо отметил успехи украинских военных по „защите наших позиций“ на Покровском направлении и сообщил о сложных условиях и „жестких действиях врага“ в его наступлении на Донецком и Запорожском направлениях. „Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей стойкости все зависит“, - констатировал президент Украины.

Россия начала масштабную контратаку против ВСУ под Курском

Как сообщалось ранее, Россия начала масштабную атаку против ВСУ под Курском. Однако аналитики отмечают, что действия в регионе скрыты „туманом войны“ - получить истинное представление о ситуации сложно, так как каждая из сторон сообщает лишь о своих успехах.

В частности, близкий к Минобороны РФ Telegram-канал „Рыбарь“ утверждает, что подразделения РФ „практически полностью выбили украинские формирования из Глушковского района“. Канал „Два майора“ сообщил о продвижении россиян возле села Зеленый Шлях в Суджанском районе. В Кореневском районе, по оценке украинского проекта Deepstate, ВСУ в течение 10 октября потеряли более 38 кв. км занятых территорий. Таким образом, Украина в течение суток лишилась самого большого участка в Курской области за месяц, писал Telegram-канал „Агентство“.