Зеленский: ВСУ удерживают позиции в Курской области
В своем вечернем видеообращении президент Украины сообщил о попытках ВС РФ оттеснить украинские войска с занятых позиций в Курской области, однако подтвердил удержание последними „определенных рубежей“, сообщает DW.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 12 октября, сообщил о докладе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского „по всем направлениям на передовой и нашей Курской операции“. Силы РФ провели наступательные действия в Курской области, но украинской стороне удается отбиваться от атак, заявил Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. „Были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи,“ - утверждает украинский президент. Подробностей о ситуации на этом участке фронта он не привел.
Зеленский также особо отметил успехи украинских военных по „защите наших позиций“ на Покровском направлении и сообщил о сложных условиях и „жестких действиях врага“ в его наступлении на Донецком и Запорожском направлениях. „Но устойчивость наших подразделений имеет решающее значение. Именно от нашей стойкости все зависит“, - констатировал президент Украины.
Россия начала масштабную контратаку против ВСУ под Курском
Как сообщалось ранее, Россия начала масштабную атаку против ВСУ под Курском. Однако аналитики отмечают, что действия в регионе скрыты „туманом войны“ - получить истинное представление о ситуации сложно, так как каждая из сторон сообщает лишь о своих успехах.
В частности, близкий к Минобороны РФ Telegram-канал „Рыбарь“ утверждает, что подразделения РФ „практически полностью выбили украинские формирования из Глушковского района“. Канал „Два майора“ сообщил о продвижении россиян возле села Зеленый Шлях в Суджанском районе. В Кореневском районе, по оценке украинского проекта Deepstate, ВСУ в течение 10 октября потеряли более 38 кв. км занятых территорий. Таким образом, Украина в течение суток лишилась самого большого участка в Курской области за месяц, писал Telegram-канал „Агентство“.
12 октября военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Radio NV, что российские войска „продавили левый фланг“, однако ВСУ смогли стабилизировать ситуацию и вернуть часть территорий, потерянных во время атаки РФ. Вечером того же дня военный эксперт Олег Жданов сообщил, что россияне продвинулись на определенное расстояние вглубь группировки ВСУ в Курской области, но остановились. „Ситуация в Курской области начинает проясняться. Противник вклинился, есть подтверждение. До 7 километров они продвинулись вглубь нашей группировки, и на этом они остановились. Сил и средств больше нет. Второго эшелона для наращивания усилий нет, резерва для развития успеха нет“, - приводит его слова агентство УНИАН. В то же время авиация РФ продолжает „ровнять с землей“ все на своей же территории - „сносят села и города“, утверждает Жданов.
Главком ВСУ: РФ перебросила под Курск 50 тысяч военных
Российское командование перебросило в Курскую область около 50 тысяч военных, в том числе с Запорожского, Херсонского и Краматорского направлений. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в документальном фильме, показанном 10 октября в рамках телемарафона. „Это облегчило нам условия ведения оборонной операции“, - приводит его слова агентство „РБК-Украина“.
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