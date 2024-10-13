В Литве проходят парламентские выборы, которые могут привести к смене власти

Согласно предвыборным рейтингам, лидируют оппозиционные социал-демократы, которые смещают акцент с международных конфликтов на экономические проблемы Литвы.

Стабильность выходит из тренда

Последние выборы в латвийский и эстонский парламенты не сильно поменяли состав правящих коалиций в этих странах — лидеры остались неизменными. Эксперты объясняли это шоком и страхом, которые предсказуемо толкают избирателей к стабильным и прогнозируемым партиям власти.

Вероятно, за два с половиной года войны в Украине шок и страх ушли на второй план, потому что, как пишут литовские СМИ со ссылками на разные социологические компании, в Литве на первом месте в середине сентября по опросам оказалась оппозиционная Социал-демократическая партия. За нее готовы были голосовать 15-18% избирателей.

На прошлых парламентских выборах они получили 13 парламентских мандатов из 141. А сейчас ее лидер, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте — второй по популярности политик Литвы. Она признается, что рассчитывает на пост премьер-министра.

На это же, очевидно, рассчитывает президент страны Гитанас Науседа, который публично заявил, что именно Блинкявичюте он видит во главе нового правительства.

Многие считают, что таким образом Науседа отдает долг Блинкявичюте. Во время его собственной предвыборной кампании в 2023 году лидер социал-демократов была прямым конкурентом Науседы, но позже сняла свою кандидатуру и призвала голосовать за действующего на тот момент главу государства — Науседу.

Социальная политика и антисемитизм

Литва — парламентская республика, то есть депутаты парламента и утвержденное ими правительство имеют гораздо больше полномочий, чем президент страны. Смена лидирующей партии почти всегда означает смену политического курса.