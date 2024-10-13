Таллиннский „Пантер“ одержал восьмую победу в Балтийской хоккейной лиге

Встреча прошла в литовском городе Электреная и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Нико Кивеля и Михкель Выранг. У хозяев отличился Айварас Бенджюс.

Таким образом, хоккеисты „Пантер“ одержали свою восьмую победу в сезоне, при этом потерпев два поражения. С 16 набранными очками они занимают второе место в турнирной таблице Балтийской хоккейной лиги. Таллиннский клуб опережает на балл „Земгале“, который провел на матч меньше. Лидирует рижский „Мого“, защищающий титул чемпиона, с 19 очками.

В следующем матче команда Микко Мяенпяя встретится с клубом „Хоккей Панкс“ в Вильнюсе 13 октября. Этот клуб еще не одержал ни одной победы в текущем сезоне Балтийской хоккейной лиги.

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