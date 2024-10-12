Бывший президент Финляндии: ресурсы западной помощи Украине истощаются

Президент Саули Ниинистё заявил, что ни военного решения конфликта, ни достижения мира в Украине пока не видно.

По словам бывшего президента Финляндии, поддержка Запада для Украины была масштабной, но ресурсы помощи истощаются. Считается, что Россия производит больше оружия, чем использует в Украине. По мнению Ниинистё, это знак того, что Россия сосредоточена на наращивании военной мощи.

Ниинистё также прокомментировал идею, появившуюся в публичном пространстве, о том, что Украина может получить защиту НАТО и членство только для тех территорий, которые находятся под контролем украинского правительства. Цель состоит в том, чтобы прекратить боевые действия, даже если Россия продолжает оккупировать часть территории Украины. Ниинистё считает, что проведение границы НАТО через Украину приведет к длительному напряжению между Россией и Западом.