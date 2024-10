Правда ли, что Зеленский купил автомобиль, принадлежавший Гитлеру?

Также в ролике Seattle Tribune со ссылкой на аризонское издание Azcentral говорится, что Mercedes-Benz 770K не был продан на аукционе в январе 2018 года, поскольку предложенная за него сумма в $7 млн была ниже минимальной цены, установленной анонимным продавцом. При этом представитель компании Worldwide Auctioneers уточнил, что продажа ещё может состояться, а переговоры с покупателем будут продолжены в частном порядке. В феврале 2018 года газета The Seattle Times в самом деле сообщала , что местная жительница заметила этот автомобиль в городе Медина, который располагается недалеко от Сиэтла (и, действительно, по данным американских СМИ , у миллиардеров Билла Гейтса и Джеффа Безоса есть там дома). Один из руководителей Worldwide Auctioneers Род Эган тогда сообщил газете, что сделка была заключена вскоре после аукциона, но отказался называть покупателя и стоимость продажи из-за соглашения о неразглашении. „Конечный пункт назначения не в этой стране, — сказал он. — Это очень-очень далеко“.

В начале 2022 года появились сообщения, будто австралийский миллиардер и политик Клайв Палмер купил гитлеровский Mercedes-Benz у российского продавца для своего автомобильного музея. В конце февраля того же года об этом приобретении рассказала газета The Courier Mail, уточнив, что Палмер вёл переговоры в течение двух лет. В начале марта депутат австралийского парламента Патрик Горман написал министру внутренних дел Карен Эндрюс письмо с просьбой расследовать предполагаемую сделку. Министр, в свою очередь, заявила, что „категорически осуждает любое прославление нацистской истории“. По словам Гормана и Эндрюс, подобная сделка с россиянином, имя которого не разглашалось, также могла нарушить санкции, введённые из-за вторжения РФ в Украину. „Он (автомобиль. — Прим. ред.) много раз переходил из рук в руки, последний раз в 2017 году, когда его купил российский магнат за более чем $7 млн“, — уточнило издание The Times, хотя упомянутый выше аукцион проходил в 2018-м. Представитель партии, основанной Палмером, сначала назвал всю историю фейком, но на вопрос о том, были ли когда-либо переговоры о потенциальной покупке такого автомобиля, прямого ответа не дал. Также сам миллиардер сказал, что не приобретал автомобиль Гитлера и что начнёт судебное разбирательство против Эндрюс за „распространение возмутительных фейковых новостей“. „Эта возмутительная ложь нанесла значительный ущерб моей репутации, и я призову виновных к ответу через суд“, — заявил он. В середине марта в The Courier Mail написали, что на территории принадлежащего Палмеру курорта был замечен другой винтажный автомобиль Mercedes-Benz. Однако представитель Палмера снова прямо не ответил на вопрос, была ли машина Гитлера среди недавних покупок миллиардера.