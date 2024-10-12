Правда ли, что Зеленский купил автомобиль, принадлежавший Гитлеру?
В октябре 2024 года СМИ и Telegram-каналы сообщили, что президент Украины приобрёл чёрный Mercedes-Benz, на котором ездил лидер нацистской Германии. Мы проверили достоверность этих публикаций.
8 октября Telegram-канал „Голос Мордора“ (115 000 просмотров на момент написания этого разбора) со ссылкой на издание Seattle Tribune написал: „Автомобиль, принадлежавший Гитлеру, использовался им на параде в Берлине после капитуляции Франции в 1940 году. После окончания войны армия США конфисковала автомобиль. В 2018 году он всплыл на аукционе в США, но не был продан, так как ставка в $7 млн оказалась ниже ожидаемой. В начале октября автомобиль был замечен в центре Киева, Зеленский прибыл на нём к зданию администрации президента Украины на ул. Банковой, 11. Это произошло вскоре после возвращения Зеленского из американского турне, в ходе которого он подписывал снаряды и встречался с представителями Белого дома. В ходе его поездки США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму $8 млрд. Сумма, которую заплатил Зеленский за Mercedes-Benz 770K, ранее принадлежащий нацистскому диктатору, неизвестна, но, по данным экспертов, могла составить около $15 млн“. В качестве доказательства авторы приводят видео, в котором показано фото этого автомобиля, стоящего у здания офиса президента Украины.
На момент написания этого разбора, по данным сервиса TGStat, о предполагаемой покупке Зеленского сообщили не менее 550 русскоязычных Telegram-каналов, чьи записи в сумме набрали более 4 млн просмотров. Среди наиболее популярных — посты каналов „Саня во Флориде“ (494 000 просмотров), „Россия сейчас“ (201 000), „Наблюдатель“ (183 000), „Дядя Слава“ (173 000), „Путин в Telegram“ (164 000), Voblya(130 000), „Шейх Тамир“ (122 000), Rus_criminal (121 000), Zergulio (117 000), „Кирилл Фёдоров / Война история оружие“ (101 000), „Осташко! Важное“ (96 000) и „Царьград-ТВ“ (73 000). Также об этой истории рассказали газеты „Московский комсомолец“ и „Аргументы и факты“, издание „ФедералПресс“ и многочисленные паблики во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут).
Большинство упомянутых выше ресурсов в своих заметках и постах сослались на сайт, как предполагается, американского издания Seattle Tribune. Там действительно опубликован материал под заголовком „Парадный автомобиль Гитлера купил украинский лидер Зеленский“. На сайте нет прямого указания, когда была размещена эта новость, но, согласно другим заметкам, это произошло 7 октября. В своём тексте Seattle Tribune также приводит полутораминутный видеосюжет, который в Рунете сопроводили русскоязычными субтитрами:
„Это Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen 1939 года выпуска, часто называемый супер-“Мерседесом“. Он был заказан Адольфом Гитлером, создан для него и использовался им. В июле 1940 года он использовался Гитлером на параде победы, проходившем в Берлине после поражения Франции. „Мерседес-Бенц“ нацистского диктатора, захваченный армией США после войны, является одним из пяти [таких] сохранившихся автомобилей. Именно этот автомобиль был выставлен на аукцион в 2018 году в Скоттсдейле, штат Аризона, но не был продан, так как заявка на сумму $7 млн не соответствовала минимальной цене. Позже его заметили в супербогатом пригороде Сиэтла, где проживают Джефф Безос и Билл Гейтс, по сообщению газеты Seattle Times, рядом. Позже представители аукционного дома объявили, что наконец-то нашли частного покупателя. По данным нескольких украинских Telegram-каналов, Владимир Зеленский недавно был замечен выходящим из этой машины в Киеве, прямо напротив здания на Банковой, 11, где находится офис президента Украины. Это случилось всего через пару дней после его возвращения из его успешной дипломатической поездки в США. Соединённые Штаты объявили о новом пакете помощи Украине в размере $8 млрд во время визита Зеленского в Вашингтон. Остаётся неясным, кто же этот таинственный продавец и сколько же господин Зеленский заплатил за машину нацистского диктатора, хотя предполагаемая цена продажи, как полагают, составляет около $15 млн. Это также заставляет задуматься, зачем кому-то понадобилось покупать эту реликвию, история которой изначально была столь мрачной“.
В этом ролике используются визуальные материалы и отрывки статей разных СМИ. Например, там показано видео британского таблоида Daily Mail с архивными кадрами. В декабре 2017 года издание сообщало, что в следующем месяце в Аризоне состоится аукцион по продаже автомобиля Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen 1939 года — немецкого супер-“Мерседеса“, созданного по заказу Гитлера и использовавшегося им во время парадов победы, в том числе над Францией. Согласно публикации CNBC, в конце Второй мировой войны автомобиль был конфискован американскими военными, а всего к январю 2018 года в частных коллекциях и музеях сохранилось лишь пять таких машин. Личность владельца выставленного на аукцион „Мерседеса“ тогда не разглашалась, хотя в 2009 году немецкие СМИ утверждали, что в последний раз его за несколько миллионов евро купил неназванный российский миллиардер и автомобиль Гитлера отправился в Москву.
Также в ролике Seattle Tribune со ссылкой на аризонское издание Azcentral говорится, что Mercedes-Benz 770K не был продан на аукционе в январе 2018 года, поскольку предложенная за него сумма в $7 млн была ниже минимальной цены, установленной анонимным продавцом. При этом представитель компании Worldwide Auctioneers уточнил, что продажа ещё может состояться, а переговоры с покупателем будут продолжены в частном порядке. В феврале 2018 года газета The Seattle Times в самом деле сообщала, что местная жительница заметила этот автомобиль в городе Медина, который располагается недалеко от Сиэтла (и, действительно, по данным американских СМИ, у миллиардеров Билла Гейтса и Джеффа Безоса есть там дома). Один из руководителей Worldwide Auctioneers Род Эган тогда сообщил газете, что сделка была заключена вскоре после аукциона, но отказался называть покупателя и стоимость продажи из-за соглашения о неразглашении. „Конечный пункт назначения не в этой стране, — сказал он. — Это очень-очень далеко“.
В начале 2022 года появились сообщения, будто австралийский миллиардер и политик Клайв Палмер купил гитлеровский Mercedes-Benz у российского продавца для своего автомобильного музея. В конце февраля того же года об этом приобретении рассказала газета The Courier Mail, уточнив, что Палмер вёл переговоры в течение двух лет. В начале марта депутат австралийского парламента Патрик Горман написал министру внутренних дел Карен Эндрюс письмо с просьбой расследовать предполагаемую сделку. Министр, в свою очередь, заявила, что „категорически осуждает любое прославление нацистской истории“. По словам Гормана и Эндрюс, подобная сделка с россиянином, имя которого не разглашалось, также могла нарушить санкции, введённые из-за вторжения РФ в Украину. „Он (автомобиль. — Прим. ред.) много раз переходил из рук в руки, последний раз в 2017 году, когда его купил российский магнат за более чем $7 млн“, — уточнило издание The Times, хотя упомянутый выше аукцион проходил в 2018-м. Представитель партии, основанной Палмером, сначала назвал всю историю фейком, но на вопрос о том, были ли когда-либо переговоры о потенциальной покупке такого автомобиля, прямого ответа не дал. Также сам миллиардер сказал, что не приобретал автомобиль Гитлера и что начнёт судебное разбирательство против Эндрюс за „распространение возмутительных фейковых новостей“. „Эта возмутительная ложь нанесла значительный ущерб моей репутации, и я призову виновных к ответу через суд“, — заявил он. В середине марта в The Courier Mail написали, что на территории принадлежащего Палмеру курорта был замечен другой винтажный автомобиль Mercedes-Benz. Однако представитель Палмера снова прямо не ответил на вопрос, была ли машина Гитлера среди недавних покупок миллиардера.
Утверждение из второй части видео Seattle Tribune о том, что покупателем этого автомобиля когда-либо был президент Украины, не подтверждается открытыми данными. Например, в ролике говорится, будто сразу несколько украинских Telegram-каналов написали, что в 2024 году Зеленского заметили выходящим из этой машины в Киеве. На видео при этом демонстрируется скриншот поста лишь одного канала — „Реальна війна“, а на сайте Seattle Tribune ссылка на эту публикацию не приводится. „Проверено“ не нашло такую запись, отсутствует она и в базе сервиса TGStat, где можно посмотреть в том числе удалённые посты. Более того, с помощью обратного поиска по картинке в сервисе TinEye мы выяснили, что фото, приводимое в качестве доказательства, было смонтировало из двух изображений. Первый из использованных снимков, на котором запечатлено здание администрации украинского президента, был сделан в августе 2021 года. На втором фото, снятом в августе 2014 года на выставке Pebble Beach Concours, согласно подписи автора, показан другой автомобиль — Mercedes-Benz 770K W150 Offener Tourenwagen, выпущенный в 1941 году.
Газета The Seattle Tribune, по данным Библиотеки Конгресса США, была создана в 1931 году, но перестала выпускаться ещё в прошлом веке. До 2022 года также существовал одноимённый блог. „Проверено“ изучило сайт Seattle Tribune, впервые рассказавший о приобретении автомобиля Гитлера украинским президентом, и не нашло там заметок, вышедших до 7 октября 2024 года. По данным специализированных сервисов, сайт seattle-tribune.com был зарегистрирован всего за четыре дня до этого, 3 октября. На нём нет никаких данных о соцсетях и составе редакции Seattle Tribune, а другой контент, изученный „Проверено“, представляет собой слегка изменённые тексты заметок настоящих СМИ. Все эти факторы указывают на то, что сайт был создан (вероятно, с помощью нейросети) лишь для распространения новости о Зеленском.
Специалисты компании NewsGuard, изучающей распространение дезинформации в интернете, утверждают, что Seattle Tribune связано с сетью российских дезинформационных сайтов, которыми управляет Джон Марк Дуган — бывший американский военный и полицейский, ныне живущий в России. Он уже упоминался в разборах „Проверено“. По данным NewsGuard, Дуган руководит сетью, состоящей из более чем 170 сайтов, мимикрирующих под новостные ресурсы и используемых для продвижения ложных заявлений, в том числе и о Зеленском. К такому же выводу пришёл журналист BBC Verify Шаян Сардаризаде. „Те же IP-адреса, электронные почты, ИИ-тексты и видео, образ действия и т. д. Просто по всей Сети осталось так много улик, хотя я даже не уверен, что его (Дугана. — Прим. ред.) вообще волнует секретность операций“, — написал он. Сам Дуган в комментарии „Голосу Америки“ сказал, что до общения с журналистами не знал о сайте Seattle Tribune: „Никогда о нём не слышал. Но я поискал и узнал, что там много полезной информации. Настоящий столп журналистской честности наравне с газетой New York Times и телеканалами CNN и MSNBC“.
Ранее „Проверено“ разбирало множество аналогичных фейков, которые распространялись по похожей схеме. Их авторы утверждали, что Зеленский, его жена и приближённые стали владельцами дорогостоящих объектов недвижимости и предметов роскоши. Если верить этим публикациям, с 2022 года чета Зеленских, помимо автомобиля Гитлера, уже купила или получила в пользование:
Случай с автомобилем Гитлера отличается от многих других подобных фейков тем, что изначально он распространился не в русскоязычном сегменте Telegram, как это обычно происходило ранее. Например, о многих упомянутых выше сделках первым рассказывал Telegram-канал „Голос Мордора“. Однако в этот раз, по данным TGStat, он был лишь вторым — на полтора часа ранее, 8 октября в 12:56 по московскому времени, пост с упоминанием Seattle Tribune появился в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины. Там новость о покупке Зеленского назвали фейком. Дело в том, что до этого множество англоязычных твитов, повторяющих то же фейковое утверждение, появилось в соцсети X. Наиболее ранний пост, который смогло найти „Проверено“, был опубликован 7 октября в 20:25 в профиле @AlertChannel (4,1 млн просмотров) с пометкой „интересно и эксклюзивно“. Затем фейк растиражировали, в частности, Uncensored USA (@CarlosSimancas, 759 000 просмотров), Dr. Simon Goddek (@goddeketal, 174 000) и Texas Patriot (@Texasbrn, 3,5 млн).
Дезинформация о том, что Зеленский купил автомобиль Гитлера, повторяет те же нарративы, что и в случае с похожими фейками, распространёнными ранее. Так, она выставляет украинского президента коррумпированным политиком, который не просто живёт не по средствам, но и присваивает финансовую помощь, выделяемую Киеву странами Запада. Также она поддерживает тезис о „нацистском“ руководстве Украины, который российские власти и пропаганда используют для оправдания вторжения в соседнюю страну. „История с машиной Гитлера — это очевидный элемент пропаганды тех, кто стремится подорвать Украину, — пояснил Forbes аналитик соцсетей Грег Стерлинг. — Но, к сожалению, многие люди слишком невежественны или плохо информированы, чтобы признать это. Всё больше и больше американцев, похоже, готовы поверить во что угодно, что соответствует их взглядам и предубеждениям, независимо от того, насколько это неправдоподобно или возмутительно“. Издание отметило, что руководство соцсети X, где активно распространялся в том числе фейк про автомобиль Гитлера, мало что делает для противодействия подобной дезинформации. „[Подобные крупные платформы] занимаются модерацией контента и фактчекингом как хобби, пока это не мешает их основному бизнесу — получению доходов от рекламы. Модерация, которая должна быть юридическим требованием, в наши дни на самом деле является лишь пиаром“, — заключил Стерлинг.
Итог: Фейк