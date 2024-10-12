Сверхсекретная операция в Валгамаа: несколько сотен кур, направленных на убой, сегодня утром получили новую жизнь(5)
Организация MTÜ Nähtamatud Loomad ("Невидимые животные“) сегодня утром спасла 300 куриц на ферме в Валгамаа. Спасенные птицы впервые получили возможность дышать свежим воздухом и ходить по земле, а в настоящее время находятся на пути в новые дома по всей Эстонии. Тайная операция до последнего момента держалась в секрете, чтобы владелец фермы не мог отказаться от сдачи птиц в организацию по защите животных.
Кристина Меринг, руководитель общественной организации Nähtamatud Loomad, призналась, что акция до последнего момента держалась в секрете, поскольку после жестоких, тайно снятых кадров, опубликованных в программе ETV Pealtnägija, точно бы возник конфликт в общении с владельцем фермы. Поэтому с владельцем связались подставные лица, представившиеся индивидуальными покупателями, желающими выкупить кур. На выкуп куриц свои деньги пожертвовали более 800 человек, с их помощью было получено в общей сложности более 15 000 евро.