Сверхсекретная операция в Валгамаа: несколько сотен кур, направленных на убой, сегодня утром получили новую жизнь

Организация MTÜ Nähtamatud Loomad ("Невидимые животные“) сегодня утром спасла 300 куриц на ферме в Валгамаа. Спасенные птицы впервые получили возможность дышать свежим воздухом и ходить по земле, а в настоящее время находятся на пути в новые дома по всей Эстонии. Тайная операция до последнего момента держалась в секрете, чтобы владелец фермы не мог отказаться от сдачи птиц в организацию по защите животных.