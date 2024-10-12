12.10.2024, 17:55
ГАЛЕРЕЯ | Торжество красоты: в Нарве прошла традиционная женская ярмарка(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
В нарвском торговом центре Fama прошла традиционная Женская ярмарка красоты.
На ярмарке были открыты pop-up магазины и проведены различные мастер-классы, не обошлось без развлекательной программы.
Мероприятие организовал Нарвский клуб деловых и предприимчивых женщин EENA при поддержке Американского центра Нарвской центральной библиотеки.
Смотрите галерею!
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