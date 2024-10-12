The New Yorker, Der Spiegel, El Pais и The Times опубликовали отрывки из мемуаров Навального
Он рассказывает о своей голодовке в колонии, разговоре с женой про возможное отравление и об идее книги, которая „станет памятником“, если его убьют
12 октября The New Yorker, Der Spiegel, El Pais и The Times опубликовали отрывки из мемуаров Алексея Навального под названием „Патриот“, которые он писал в течение нескольких последних лет своей жизни. Дневники Навальный начал вести после отравления „Новичком“ в 2020 году, когда он лечился в Германии, и продолжил, будучи уже в заключении в России, пишет „Медуза“.
После смерти политика в заполярной колонии 16 февраля 2024 года жена Навального Юлия рассказала, что ее муж писал книгу, и анонсировала ее выход 22 октября. Мемуары Навального издает американское издательстве Knopf. Книга будет опубликована в США первым тиражом в полмиллиона экземпляров. На русском языке она появится в этот же день, на нее можно оформить предзаказ, но доставка в Россию и Беларусь пока не планируется.
Записи, которые цитируют издания, опубликовавшие отрывки из дневников Навального, начинаются с января 2021 года, когда политик уже прилетел в Россию из Германии после отравления „Новичком“ и был задержан на пограничном контроле в аэропорту „Шереметьево“.
Der Spiegel цитирует запись от 21 января 2021 года, в которой Навальный пишет, что „несмотря ни на что, решил вести дневник“ (перевод этого отрывка на русский можно прочитать у Deutsche Welle).
В середине марта того же года Навального, которому суд заменил условный срок на реальный по делу „Ив Роше“, отправили в колонию общего режима в городе Покров Владимирской области. Там он начал жаловаться на боли в спине и онемение части ноги и 31 марта объявил голодовку, требуя допустить к нему врачей. Пока он голодал, сотрудники колонии подкладывали ему в карманы конфеты, а жена Навального Юлия рассказывала, что в отряд ее мужа приносили электроплитку и жарили на ней курицу. Записи за этот период времени приводит The Times (на английском языке).
10 апреля Навальный рассказывает в своем дневнике, что в общей камере к нему подсадили двух шпионов — „перепуганного старика из Пскова“, сидящего за взятку, и мужчину из Владимира, получившего срок за нанесение тяжких телесных повреждений в пьяном виде. „Я подхожу к окну на другом конце комнаты. Они тоже меняют сторону комнаты. Я разворачиваюсь и иду обратно. Они мгновение колеблются, но затем следуют за мной. Я иду в туалет. Через 20 секунд они тоже заходят умыться. Я решаю зайти в туалет три раза с интервалом в одну минуту. Они следуют за мной каждый раз. В третий раз я смеюсь и говорю: „Мда, ребята, вы не очень хорошие шпионы““, — пишет Навальный.
На следующий день Навальный отмечает, что голодовка все же сказывается на его состоянии — в первую очередь, моральном.
20 апреля Навального перевели из колонии в гражданскую больницу, где он, по словам его врачей, наконец „получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование“. 23 апреля Навальный прекратил голодовку.
21 октября 2021 года Навальный отмечает, что в колонии выпал первый снег, и он решил, что это „знак, что ему пора снова начать писать“. В этом отрывке, который цитирует The Times (на английском), он рассуждает о причинах, которые побудили его писать книгу.
22 марта 2022 года выездной суд, проходивший прямо в колонии, приговорил Навального к девяти годам строгого режима по обвинению в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду (а также по совокупности с остальными наказаниями, назначенными ему ранее). В этот день Навальный пишет, что хочет зафиксировать свои ощущения и подробно описывает размышления, приемы, которые помогают ему справиться с этим, а также разговор с женой во время их первого длительного свидания в колонии. Этот отрывок на английском языке приводит The New Yorker.