The New Yorker, Der Spiegel, El Pais и The Times опубликовали отрывки из мемуаров Навального

Меня отвезли к психологу. Размер комнаты четыре на восемь метров. Внутри стоит стол с восемью стульями (все прикручены к полу), а в нише, вмонтированной в стену, стоит массивное зеркало, создающее впечатление съемочной площадки: за зеркалом, вероятно, стоят люди, наблюдающие за мной в этот момент. Я чувствую непреодолимое желание подкрасться к зеркалу и затем напрыгнуть на него с соответствующим пугающим выражением лица. <…> Когда меня привели в эту комнату, я сначала подумал: отлично, наконец-то хоть мало-мальски приличное место для встречи с юристами. Однако через пять минут вошел майор в камуфляже и поставил на стол видеокамеру (две уже висели на потолке). Здравствуйте, говорит, садитесь. „Спасибо, но я прогуляюсь немного по кабинету“, — ответил я, предполагая, что он пришел на мою встречу с юристами. „Садитесь, — повторил он. — Я психолог. Нам нужно поговорить“. И протянул мне сложенную анкету для заполнения. Я спросил его имя и пожаловался, что мне никто не представляется лично. Всегда „товарищ майор“ или „товарищ подполковник“. „Зовите меня товарищ психолог“, — предложил он. Я чуть не засмеялся снова, но проглотил смешок, потому что понял, что он говорит серьезно.