The New Yorker, Der Spiegel, El Pais и The Times опубликовали отрывки из мемуаров Навального

12 октября The New Yorker, Der Spiegel, El Pais и The Times опубликовали отрывки из мемуаров Алексея Навального под названием „Патриот“, которые он писал в течение нескольких последних лет своей жизни. Дневники Навальный начал вести после отравления „Новичком“ в 2020 году, когда он лечился в Германии, и продолжил, будучи уже в заключении в России, пишет „Медуза“.