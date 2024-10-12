"Проверка каждого — по 40 минут“. Очереди на эстонско-российской границе снова растут

За разъяснением ситуации RusDelfi обратился в Департамент полиции и погранохраны, где прокомментировали, что в связи с переходом на полный таможенный контроль пересечение границы стало более длительным.

„И из-за этого в течение суток меньшее количество людей может пересечь пограничный пункт, — рассказывает руководитель группы Нарвского пограничного пункта Меэлис Пилле. — В качестве альтернативы можно пересечь границу через пограничные пункты Койдула или Лухамаа, где сейчас очереди короче. Департамент полиции и погранохраны не рекомендует ехать в Россию. Однако если вы все же хотите пересечь границу, то нужно запастись временем“.