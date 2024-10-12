"Проверка каждого — по 40 минут“. Очереди на эстонско-российской границе снова растут(26)
Как передает корреспондент RusDelfi, время прохождения границы сегодня — минимум 8 часов, так как запускают для проверки по двадцать человек, досмотр каждого занимает 30-40 минут.
За разъяснением ситуации RusDelfi обратился в Департамент полиции и погранохраны, где прокомментировали, что в связи с переходом на полный таможенный контроль пересечение границы стало более длительным.
„И из-за этого в течение суток меньшее количество людей может пересечь пограничный пункт, — рассказывает руководитель группы Нарвского пограничного пункта Меэлис Пилле. — В качестве альтернативы можно пересечь границу через пограничные пункты Койдула или Лухамаа, где сейчас очереди короче. Департамент полиции и погранохраны не рекомендует ехать в Россию. Однако если вы все же хотите пересечь границу, то нужно запастись временем“.
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