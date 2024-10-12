Грузинские телеканалы наказали за отказ показывать ролики правящей партии с кадрами из Украины

В оппозиции говорят, что избиратели сделают судьбоносный для Грузии выбор между европейским будущим страны и изоляцией под российским влиянием. А в правящей партии называют предстоящее голосование выбором между миром и войной, в которую, по их словам, хотят втянуть Грузию оппозиция и некая „глобальная партия войны“.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Как в оппозиции, так и в правящей партии их называют референдумом.

„Мы не собираемся подчиняться этому решению“, — сказала она Би-би-си. Телеканал обжалует решение суда.

По словам юриста телеканала „Мтавари архи“ Тамты Мурадашвили, суд также удовлетворил ходатайство комиссии о незамедлительном исполнении решения первой инстанции. Это означает, что телеканалы обязаны незамедлительно поставить ролик в эфир — независимо от того, будет ли решение обжаловано в апелляционном суде.

Баннеры такого же содержания появились на улицах Тбилиси 26 сентября. На них на черно-белых фотографиях пострадавшей от российской агрессии Украины перечеркнуты избирательные номера четырех оппозиционных сил, а на фотографиях Грузии — избирательный номер „Грузинской мечты“, пишет BBC NEWS Русская служба.

В ролике использованы черно-белые кадры разрушенных и горящих зданий, инфраструктуры и городов Украины с надписями „Нет войне!“ — напротив цветных изображений аналогичных новых и отремонтированных зданий в Грузии со слоганом „Выбери мир“.

В комиссию с жалобой на телеканалы обратилась правящая партия „Грузинская мечта“. Причиной стали ее предвыборные ролики , которые телеканалы сочли аморальными и отказались транслировать.

За отказ размещать ролик правящей партии наказаны грузинские телеканалы „Формула“, „Мтавари архи“ и „TV Пирвели“ оштрафованы на 5 тысяч лари каждый (это около 1,8 тысячи долларов).

В „Грузинской мечте“ обвинили посла ЕС во вмешательство в выборы. Спикер парламента Шалва Папуашвили считает, что его заявление стало основанием для заявлений отказавшихся транслировать ролик телеканалов и неправительственных организаций.

Посол ЕС в Грузии Павел Герчински назвал баннеры „возмутительными“, „позорными“ и „отвратительными“. По мнению посла, антизападная пропаганда властей продолжается, в том числе с помощью заявлений о „глобальной партии войны“. „Мы знаем, где находится партия глобальной войны. Она в Москве“, — цитирует посла издание civil.ge

Появление баннеров на тбилисских улицах вызвало аналогичную реакцию в соцсетях, а президент страны Саломе Зурабишвили, которая критикует политику правящей партии, назвала их созданными в кузнице КГБ и оскорблением культуры, традиций и истории Грузии.

Поддержку телеканалам выразили ряд неправительственных организаций и объединений. Хартия журналистской этики Грузии, в которой объединены более 300 журналистов, призвала комиссию не обязывать телеканалы транслировать ролик, который „повторяет послания Кремля, оскорбляет достоинство как украинского, так и грузинского народа и подрывает исторически сложившуюся дружбу между этими двумя народами“.

„Что касается неэтичности рекламы, то, в соответствии с практикой, установленной Верховным судом Грузии, это не является предметом оценки вещателя, поэтому неразмещение вещателем политической рекламы на этом основании является нарушением закона“, — заявили в комиссии.

По данным комиссии, телеканалы назвали причиной отказа размещать предвыборный ролик его неэтичность, а также то, что он, по их мнению, содержит пропаганду войны, призывы к национальной розни и запугивание избирателя. Комиссия ничего подобного в видеоролике не увидела, заявив, что он не нарушает грузинское законодательство.

Решение суда не было неожиданным для телеканалов. В совместном заявлении, распространенном еще до решения комиссии, они заявили, что, несмотря на тяжелое бремя штрафов, не собираются даже косвенно способствовать „российской пропаганде „Грузинской мечты“ и насмехательству над народом Украины“.

„Это подтверждение того, что вмешательства в выборы извне оказывает вредное воздействие. В частности, в этом случае, заявление посла вызвало нарушение закона по отношению к „Грузинской мечте“ и оправдание этого со стороны НПО, которые финансируются ЕС“, — заявил Папуашвили.

„Спекуляции на украинском горе“

На использование кадров войны болезненно отреагировали в Киеве. МИД Украины дважды выступил с осуждающим использования темы войны заявлениями.

„Мы считаем позорным, что партия „Грузинская мечта“ использует в своей политической рекламе образы беспощадной войны России против Украины. Наглые спекуляции на украинском горе обнажили правду о правящей партии Грузии, которая заключается в полном презрении к украинскому народу и готовности ради политических очков нанести непоправимый ущерб традиционно дружеским отношениям между украинским и грузинским народом“, — говорилось в заявлении украинского министерства.

Повторное заявление МИД Украины было сделано после комментариев грузинского премьера Ираклия Кобахидзе: „Удивляют настойчивые усилия нынешнего правительства Грузии стереть из памяти грузинского народа многочисленные преступления России, которые она совершила и продолжает совершать на временно оккупированных территориях как Грузии, так и Украины“.

В эфире телекомпании „Имеди“ Кобахидзе говорил, что у грузинского общества не было полной информации о происходящем в Украине, „где полная катастрофа с экономической, гуманитарной, инфраструктурной точки зрения“.

Билбордами и видеороликом правящей партии, по словам премьера, обеспокоены политические силы, которые в течении двух с половиной лет скрывали от грузинского общества некую „правду“ о том, что произошло и происходит в Украине.