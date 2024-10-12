Грузинские телеканалы наказали за отказ показывать ролики правящей партии с кадрами из Украины
Три грузинских телеканала оштрафованы за отказ размещать в эфире предвыборный ролик партии „Грузинская мечта“ с кадрами разрушенных в результате войны зданий в Украине. Скандальный видеоролик и баннеры появились на улицах Тбилиси за месяц до голосования на парламентских выборах, которые в Грузии называют судьбоносными и историческими, пишет BBC NEWS Русская служба.
За отказ размещать ролик правящей партии наказаны грузинские телеканалы „Формула“, „Мтавари архи“ и „TV Пирвели“ оштрафованы на 5 тысяч лари каждый (это около 1,8 тысячи долларов).
Решение Тбилисский городской суд принял 11 октября на основании протокола об административном правонарушении, составленного Национальной комиссий коммуникаций Грузии, которая признала телеканалы нарушителями избирательного кодекса.
В комиссию с жалобой на телеканалы обратилась правящая партия „Грузинская мечта“. Причиной стали ее предвыборные ролики, которые телеканалы сочли аморальными и отказались транслировать.
В ролике использованы черно-белые кадры разрушенных и горящих зданий, инфраструктуры и городов Украины с надписями „Нет войне!“ — напротив цветных изображений аналогичных новых и отремонтированных зданий в Грузии со слоганом „Выбери мир“.
Баннеры такого же содержания появились на улицах Тбилиси 26 сентября. На них на черно-белых фотографиях пострадавшей от российской агрессии Украины перечеркнуты избирательные номера четырех оппозиционных сил, а на фотографиях Грузии — избирательный номер „Грузинской мечты“, пишет BBC NEWS Русская служба.
По словам юриста телеканала „Мтавари архи“ Тамты Мурадашвили, суд также удовлетворил ходатайство комиссии о незамедлительном исполнении решения первой инстанции. Это означает, что телеканалы обязаны незамедлительно поставить ролик в эфир — независимо от того, будет ли решение обжаловано в апелляционном суде.
„Мы не собираемся подчиняться этому решению“, — сказала она Би-би-си. Телеканал обжалует решение суда.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Как в оппозиции, так и в правящей партии их называют референдумом.
В оппозиции говорят, что избиратели сделают судьбоносный для Грузии выбор между европейским будущим страны и изоляцией под российским влиянием. А в правящей партии называют предстоящее голосование выбором между миром и войной, в которую, по их словам, хотят втянуть Грузию оппозиция и некая „глобальная партия войны“.
„Повторяют послания Кремля“
Решение суда не было неожиданным для телеканалов. В совместном заявлении, распространенном еще до решения комиссии, они заявили, что, несмотря на тяжелое бремя штрафов, не собираются даже косвенно способствовать „российской пропаганде „Грузинской мечты“ и насмехательству над народом Украины“.
По данным комиссии, телеканалы назвали причиной отказа размещать предвыборный ролик его неэтичность, а также то, что он, по их мнению, содержит пропаганду войны, призывы к национальной розни и запугивание избирателя. Комиссия ничего подобного в видеоролике не увидела, заявив, что он не нарушает грузинское законодательство.
„Что касается неэтичности рекламы, то, в соответствии с практикой, установленной Верховным судом Грузии, это не является предметом оценки вещателя, поэтому неразмещение вещателем политической рекламы на этом основании является нарушением закона“, — заявили в комиссии.
Поддержку телеканалам выразили ряд неправительственных организаций и объединений. Хартия журналистской этики Грузии, в которой объединены более 300 журналистов, призвала комиссию не обязывать телеканалы транслировать ролик, который „повторяет послания Кремля, оскорбляет достоинство как украинского, так и грузинского народа и подрывает исторически сложившуюся дружбу между этими двумя народами“.
Появление баннеров на тбилисских улицах вызвало аналогичную реакцию в соцсетях, а президент страны Саломе Зурабишвили, которая критикует политику правящей партии, назвала их созданными в кузнице КГБ и оскорблением культуры, традиций и истории Грузии.
Посол ЕС в Грузии Павел Герчински назвал баннеры „возмутительными“, „позорными“ и „отвратительными“. По мнению посла, антизападная пропаганда властей продолжается, в том числе с помощью заявлений о „глобальной партии войны“. „Мы знаем, где находится партия глобальной войны. Она в Москве“, — цитирует посла издание civil.ge
В „Грузинской мечте“ обвинили посла ЕС во вмешательство в выборы. Спикер парламента Шалва Папуашвили считает, что его заявление стало основанием для заявлений отказавшихся транслировать ролик телеканалов и неправительственных организаций.
„Это подтверждение того, что вмешательства в выборы извне оказывает вредное воздействие. В частности, в этом случае, заявление посла вызвало нарушение закона по отношению к „Грузинской мечте“ и оправдание этого со стороны НПО, которые финансируются ЕС“, — заявил Папуашвили.
„Спекуляции на украинском горе“
На использование кадров войны болезненно отреагировали в Киеве. МИД Украины дважды выступил с осуждающим использования темы войны заявлениями.
„Мы считаем позорным, что партия „Грузинская мечта“ использует в своей политической рекламе образы беспощадной войны России против Украины. Наглые спекуляции на украинском горе обнажили правду о правящей партии Грузии, которая заключается в полном презрении к украинскому народу и готовности ради политических очков нанести непоправимый ущерб традиционно дружеским отношениям между украинским и грузинским народом“, — говорилось в заявлении украинского министерства.
Повторное заявление МИД Украины было сделано после комментариев грузинского премьера Ираклия Кобахидзе: „Удивляют настойчивые усилия нынешнего правительства Грузии стереть из памяти грузинского народа многочисленные преступления России, которые она совершила и продолжает совершать на временно оккупированных территориях как Грузии, так и Украины“.
В эфире телекомпании „Имеди“ Кобахидзе говорил, что у грузинского общества не было полной информации о происходящем в Украине, „где полная катастрофа с экономической, гуманитарной, инфраструктурной точки зрения“.
Билбордами и видеороликом правящей партии, по словам премьера, обеспокоены политические силы, которые в течении двух с половиной лет скрывали от грузинского общества некую „правду“ о том, что произошло и происходит в Украине.
„Эти билборды и видеоролик обнажили правду, и из-за этого обеспокоены люди, которые старались представить положение в Украине как желаемое грузинскому обществу. Главная цель этого опять же намерения конкретных сил. Они хотят войну и второй фронт и должны представить как желаемую положение Украины для того, чтобы ты хотя бы в определенной степени захотел войны и второго фронта в своей стране“, — заявил Кобахидзе.
Отношения между Украиной и Грузией ухудшились после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года. Грузинские власти заявляли о политической и гуманитарной поддержке Украины, но не стали вводить двусторонние санкции против России. При этом в правящей партии периодически обвиняли представителей украинских властей (наряду с оппозицией и „глобальной партией войны“) в попытке открыть в Грузии „второй фронт“ против России.
В пережившей войну с Россией в 2008 году Грузии значительная часть населения сопереживает Украине, считая, что от ее победы зависит будущее развитие и безопасность самой Грузии. Сотни грузинских добровольцев отправились воевать в составе ВСУ. По неофициальным подсчетам, с начала войны погибло около 70 воевавших на стороне Украины грузинских бойцов.
„Хрупкий мир“
По мнению экспертов, тема войны в предвыборной кампании властей оказывает влияние на часть грузинских избирателей, пишет BBC NEWS Русская служба.
„Они позиционируют как партия мира, а всех своих оппонентов называют партией войны и как бы пытаются через интенсивную и агрессивную пропаганду внушить избирателю, что, если власть изменится, сразу начнется какая-то война. Какой-то эффект от этого есть“, — считает аналитик Гия Хухашвили.
Социолог Яго Качкачишвили сомневается в том, что баннеры о войне дадут власти желаемый результат — возможно, они оказались даже контрпродуктивны для правящей партии.
„“Грузинская мечта“ хотела показать контраст между тем, что несет война и мир той или иной стране, но в этом случае их намерение, думаю, провалилось, — сказал он Би-би-си. — Люди поняли, что в этом случае политическая партия использовала вызванные войной беды, разрушения и смерти людей в дружественной нам стране в своих политических целях, то есть для победы на выборах. Это неприемлемо для рядовых граждан Грузии — даже для сторонников „Грузинской мечты““.
Тема мира (правящая партия позиционирует себя единственным его гарантом), по мнению Качкачишвили, пока работает в пользу властей, но все менее эффективно: „Эта тема уже немного износилась и не приводит к тому эффекту, который хотят власти“.
По словам социолога, у людей есть потребности, без удовлетворения которых один только мир не кажется достаточным. Кроме этого, многие понимают, что без сильных партнеров Грузия не сможет обеспечить мир и безопасность, и на фоне кризиса в отношениях грузинских властей с западными партнерами это становится проблемой.
„Мир, когда он не подкреплен ЕС, НАТО и США, когда мы остаемся лицом к лицу с Россией и полагаемся на нее в вопросе обеспечения мира — хрупкий мир, который в любой момент может быть разрушен“, — считает эксперт.
В Грузии, согласно опросам, большинство населения поддерживает курс на членство в ЕС и НАТО. В декабре прошлого года Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, но принятие весной этого года закона „О прозрачности иностранного влияния“ (его называют законом об „иноагентах“) привело к беспрецедентному кризису в отношениях Грузии с западными партнерами.
В ЕС заявили, что выбранная властями траектория отдаляет страну от союза, а процесс вступления Грузии фактически приостановлен. Все встречи на высоком уровне между Евросоюзом с правительством Грузии были прекращены. В США также заявили о пересмотре двусторонних отношений, ввели визовые ограничения „за подрыв демократии“ и санкции в отношении нескольких граждан Грузии, в том числе двух высокопоставленных сотрудников МВД.
Пересмотр отношений с Тбилиси коснулся и оборонной сферы: Пентагон отложил „на неопределенный срок“ совместные учения „Достойный партнер“, а в ЕС заморозили пакет помощи на 30 млн евро.