Ездившая за бензином в Россию жительница Финляндии с нетерпением ждет открытия границы: „Когда дадут разрешение, туда все бросятся“(17)
"Бензиновое ралли“ на востоке Финляндии прервалось, когда в конце прошлого года была закрыта граница с Россией. Текущая ситуация в основном выгодна владельцам заправок, расположенных в приграничных регионах, пишет Yle.
Дорога к пограничному пункту Ниирала преграждена бетонными барьерами и колючей проволокой. Граница закрыта с декабря, но еще осенью прошлого года на восточных погранпунктах было оживленно.
Только через Ниирала в прошлом году границу пересекло более 100 000 финнов. Многие из них направлялись в Россию за дешевым топливом. Так называемое „бензиновое ралли“ на восточной границе стало настоящим феноменом.
Жительница Йоэнсуу Сирпа Лауримо частенько наведывалась за бензином к восточным соседям. Для женщины выходной часто означал поездку за топливом. Иногда она ездила заправиться в РФ даже после работы.
"Если я заканчивала работу в три, то сразу отправлялась в путь. Вся поездка с ожиданием на границе занимала где-то три с половиной часа“, – подсчитывает она.
Экономия в сотни евро ежемесячно
В семье Лауримо три автомобиля, поэтому заправляться в Россию они ездили часто. По штампам в паспорте видно, что последний раз за бензином Лауримо выезжала в марте 2023 года.
"Я ездила заправляться в Россию с 2008 года“, – указывает женщина.
Она подсчитала, что в прошлом году благодаря регулярным визитам за границу экономила на топливе где-то 70 евро в неделю. Неудивительно, что Лауримо с нетерпением ждет дня, когда шлагбаум между странами вновь откроется. Она планирует получить российскую визу сразу, как это станет возможным.
"Когда дадут разрешение, все туда бросятся“, – улыбается она.
Того же мнения придерживается Владимир Куликов, переехавший из Карелии в Китее. Он не хочет экономически поддерживать войну Владимира Путина, но при возможности снова отправился бы за границу заправляться.
"Как и все финны, и живущие здесь русские, я тоже поеду заправляться“, – комментирует Куликов.
Закрытая граница приносит пользу продавцам топлива
Пока что местным жителям заправляться приходится в Финляндии, что выгодно для владельцев местных заправок.
По словам директора Ассоциации транспортных услуг Яри Салонена, влияние восточного „бензинового ралли“ на доходность финских заправок изучалось более десяти лет назад. Тогда каждый пятый предприниматель, работающий менее чем в 200 километрах от границы, считал, что покупка бензина в России сокращает продажи топлива.
Однако ситуация среди предпринимателей, работающих на границе, различается. Примером служит Tohmajärven SEO, ранее работавшее под брендом Teboil. По словам ее владелицы Мерьи ван Ассендельфт, расположенная напротив холодная АЗС может продавать топливо по значительно более низким ценам. Поэтому текущая ситуация выгодна конкуренту, а не ей.
"В итоге мы не получили тех клиентов, которые заправлялись по ту сторону границы“, – считает она.
По мнению ван Ассендельфт, открывать восточную границу, однако, не стоит.
"Шлагбаум должен оставаться закрытым в нынешней ситуации".
Государственный совет в апреле решил, что пункты пропуска на границе Финляндии и России пока останутся закрытыми.