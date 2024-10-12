Ездившая за бензином в Россию жительница Финляндии с нетерпением ждет открытия границы: „Когда дадут разрешение, туда все бросятся“

Дорога к пограничному пункту Ниирала преграждена бетонными барьерами и колючей проволокой. Граница закрыта с декабря, но еще осенью прошлого года на восточных погранпунктах было оживленно.

Только через Ниирала в прошлом году границу пересекло более 100 000 финнов. Многие из них направлялись в Россию за дешевым топливом. Так называемое „бензиновое ралли“ на восточной границе стало настоящим феноменом.

Жительница Йоэнсуу Сирпа Лауримо частенько наведывалась за бензином к восточным соседям. Для женщины выходной часто означал поездку за топливом. Иногда она ездила заправиться в РФ даже после работы.

"Если я заканчивала работу в три, то сразу отправлялась в путь. Вся поездка с ожиданием на границе занимала где-то три с половиной часа“, – подсчитывает она.

Экономия в сотни евро ежемесячно

В семье Лауримо три автомобиля, поэтому заправляться в Россию они ездили часто. По штампам в паспорте видно, что последний раз за бензином Лауримо выезжала в марте 2023 года.

"Я ездила заправляться в Россию с 2008 года“, – указывает женщина.

Она подсчитала, что в прошлом году благодаря регулярным визитам за границу экономила на топливе где-то 70 евро в неделю. Неудивительно, что Лауримо с нетерпением ждет дня, когда шлагбаум между странами вновь откроется. Она планирует получить российскую визу сразу, как это станет возможным.

"Когда дадут разрешение, все туда бросятся“, – улыбается она.

Того же мнения придерживается Владимир Куликов, переехавший из Карелии в Китее. Он не хочет экономически поддерживать войну Владимира Путина, но при возможности снова отправился бы за границу заправляться.

"Как и все финны, и живущие здесь русские, я тоже поеду заправляться“, – комментирует Куликов.

Закрытая граница приносит пользу продавцам топлива

Пока что местным жителям заправляться приходится в Финляндии, что выгодно для владельцев местных заправок.