Юрген Хенн, завоевавший свои первые очки в качестве главного тренера: все довольны, но через два дня будет новая игра

Сборная Эстонии подошла к октябрьскому сбору, имея за спиной два поражения: в сентябре команда проиграла Словакии (0:1) и Швеции (0:3). С аналогичной статистикой на поле вышел и Азербайджан, который также потерпел поражения от Швеции (1:3) и Словакии (0:2).