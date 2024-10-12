Футбол
12.10.2024, 06:23

Юрген Хенн, завоевавший свои первые очки в качестве главного тренера: все довольны, но через два дня будет новая игра

 
Юрген Хенн
Юрген Хенн
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сборная Эстонии одержала свою первую победу в дивизионе C Лиги наций УЕФА, обыграв команду Азербайджана со счетом 3:1 на стадионе „А. Ле Кок Арена“.

Сборная Эстонии подошла к октябрьскому сбору, имея за спиной два поражения: в сентябре команда проиграла Словакии (0:1) и Швеции (0:3). С аналогичной статистикой на поле вышел и Азербайджан, который также потерпел поражения от Швеции (1:3) и Словакии (0:2).

В очном поединке на домашнем поле „синие футболки“ смогли продемонстрировать свое превосходство. В ворота азербайджанцев забили Иоан Яковлев, Власий Синявский и Рокко Роберт Шейн. Хотя гости забили один мяч с пенальти, победа все же осталась за эстонцами.

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