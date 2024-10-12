ВИДЕО | Иоан Яковлев о дебютном голе за сборную Эстонии: это результат борьбы за гражданство и упорных тренировок

Подводя итоги матча, Иоан Яковлев рассказал о своих эмоциях, подчеркнув, что они зашкаливают, хотя он еще не успел до конца осознать всё произошедшее: „Эмоции положительные, ведь я ждал этого момента очень долго. Моя семья и я много трудились ради этого. Сейчас я здесь, и я забил свой дебютный гол за сборную Эстонии. Конечно, я очень счастлив. Эмоции переполняют, но пока не могу полностью насладиться моментом, потому что меня вызвали на допинг-контроль“, — поделился полузащитник таллинской „Левадии“ сразу после матча.

Яковлев отметил, что ключом к успеху в матче стала быстрая адаптация команды к неожиданным тактическим изменениям соперника. Ожидая, что Азербайджан будет играть с четырьмя защитниками, эстонцы столкнулись с линией из пяти, что создало сложности на старте игры. Однако команда быстро перестроилась, нашла свою игру и смогла ответить на пропущенный гол, забив в ответ буквально через несколько секунд. Яковлев также выразил благодарность Хенри Аниеру за голевую передачу, которая помогла забить его первый гол за сборную.

Иоан Яковлев поделился своими чувствами после дебютного гола за сборную Эстонии, отметив, что получение гражданства стало для него настоящим испытанием и теперь мечта сбылась.

На 32-й минуте матча Иоан Яковлев, который вышел в стартовом составе сборной Эстонии, забил свой дебютный гол. Получив длинную передачу от Хенри Аниера, он обошел защитника, обыграл вратаря Мехти Дженетова и отправил мяч в пустые ворота. Следует отметить, что Яковлев был довольно неожиданным выбором для стартового состава, но он оправдал доверие главного тренера Юргена Хенна. Эта игра стала для него третьей в составе основной сборной.