Политик, борющийся с русским языком: что потеряет русскоязычный эстонец, если в магазине не будет звучать реклама на русском языке?

Получение образования на эстонском языке обеспечивает молодежи, чьим родным языком является русский, гораздо больше возможностей на рынке труда, а также, вероятно, и более высокую зарплату. Владение эстонским языком не означает, что они не смогут продолжать общаться с друзьями на русском или латышском. Знание языка дает дополнительные возможности, а не отнимает их.

Группа Keelemalev не имеет ничего общего с чьей-то личной жизнью, национальностью, обычаями или культурой. Ее участники стремятся привлечь внимание магазинов и других предприятий к тому, что в общественном пространстве вся реклама и информационные материалы могли бы быть на эстонском языке. Возможно, другим это трудно понять, но эстонцу, входящему в строительный магазин в Таллинне, неприятно слышать рекламу на русском языке. 50 лет оккупации и война России против свободной Украины неизбежно оставили свой след.

Я надеюсь, что люди с русскими корнями в Эстонии понимают обеспокоенность маленькой страны за свой язык и культуру.

Что потеряет русскоязычный эстонец, если в магазине не будет звучать реклама на русском языке? На самом деле, ничего – никто не перестанет покупать молоко или гвозди. Названий товаров и ценников на русском языке в магазинах все равно больше нет, так что же изменится, если в рекламной брошюре магазина рядом с изображением банана больше не будет русского слова? В Германии тоже живет много русских, но там же не крутят в магазинах голосовую русскоязычную рекламу.

Это никоим образом не попытка расколоть общество или притеснять русскоязычных эстонцев. Все эти шаги в Эстонии следовало предпринять еще 30 лет назад, и тогда подобные темы не вызывали бы сегодня ненужного напряжения. Я надеюсь, что люди с русскими корнями в Эстонии понимают обеспокоенность маленькой страны за свой язык и культуру и уважают желание эстонцев вести дела на собственном языке.

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