ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (961-й день) | Олаф Шольц анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на пятницу и утром
Четыре человека погибли в результате российского удара по Одессе, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. По его данным, войска РФ нанесли удар баллистическими ракетами по двухэтажному зданию в Одесском районе вечером 10 октября. СМИ со ссылкой на местные паблики пишут, что обстрел пришелся по фермерскому хозяйству. Среди погибших — две женщины, мужчина 22 лет и 16-летняя девушка.
Минобороны России сообщило, что за ночь уничтожены 10 украинских беспилотников. По версии ведомства, четыре дрона перехвачены над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Брянской областью, один — над Курской областью. Губернатор Ростовской области ночью сообщал, что силы ПВО нейтрализовали четыре дрона севернее Каменска-Шахтинского. Пострадавших и разрушений нет.
Российские военные блогеры сообщили, что армия РФ провела успешные атаки на нескольких направлениях в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Об этом пишет „Агентство“. Украинский проект DeepState заявил об изменении ситуации на одном участке Кореневского района, но там, по его данным, Украина потеряла почти 40 квадратных километров, которые перешли в „серую зону“.
В пятницу утром Зеленский встретился в Ватикане с папой римским Франциском и призвал его способствовать возвращению журналистов, общественных деятелей и других украинцев, захваченных в плен Россией.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 11 октября российские войска выпустили по территории Украины 66 беспилотников. Силы ПВО сбили 29 дронов над Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областями. Еще 31 дрон „локационно потерян“ в результате работы средств радиоэлектронной борьбы.
Основные новости к полудню
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Он представил ей свой „план победы“. По словам Зеленского, они обсудили все аспекты плана. Накануне Зеленский представил „план победы“ премьеру Великобритании Киру Стармеру, генеральному секретарю НАТО Марку Рютте и президенту Франции Эммануэлю Макрону.
„Факельное горение“ на нефтебазе в Феодосии, которое началось накануне, закончилось, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. „Ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем“, — заявил он. Пожар на нефтебазе начался в ночь на 7 октября после атаки украниских беспилотников.
Российские войска днем в пятницу два раза обстреляли Купянск в Харьковской области, в результате последнего обстрела погиб местный житель, сообщила областная военная администрация.
Главные новости второй половины дня
Европейские власти заявили, что потрясены сообщениями о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в России и требуют независимого расследования ее гибели. Как сообщил Офис генпрокурора Украины, уголовное производство по части 1 статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), которое завели по факту исчезновения Рощиной на оккупированных РФ территориях в 2023 году, переквалифицировали на более тяжкую, вторую часть той же статьи — нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.
Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине. Об этом он сообщил после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине.
В Киеве задержали пророссийского блогера, который в своем тиктоке призывал к смене власти и отрицал оккупацию Крыма, сообщили в прокуратуре. Блогеру, личность которого не раскрывается, грозит до восьми лет заключения.
Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам лишения свободы бывшую сотрудницу „Уралвагонзавода“ Викторию Мухаметову по делу о госизмене. По версии ФСБ, Мухаметова за деньги передавала спецслужбам Украины сведения военно-технического характера об одном из предприятий оборонного-промышленного комплекса. В госизмене также обвиняется муж Мухаметовой Данил — бывший инженер „Уралвагонзавода“.
По материалам BBC News Русская служба и „Медузы“
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