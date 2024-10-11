ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (961-й день) | Олаф Шольц анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине

Четыре человека погибли в результате российского удара по Одессе, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. По его данным, войска РФ нанесли удар баллистическими ракетами по двухэтажному зданию в Одесском районе вечером 10 октября. СМИ со ссылкой на местные паблики пишут, что обстрел пришелся по фермерскому хозяйству. Среди погибших — две женщины, мужчина 22 лет и 16-летняя девушка.

Минобороны России сообщило, что за ночь уничтожены 10 украинских беспилотников. По версии ведомства, четыре дрона перехвачены над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Брянской областью, один — над Курской областью. Губернатор Ростовской области ночью сообщал, что силы ПВО нейтрализовали четыре дрона севернее Каменска-Шахтинского. Пострадавших и разрушений нет.

Российские военные блогеры сообщили, что армия РФ провела успешные атаки на нескольких направлениях в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Об этом пишет „Агентство“. Украинский проект DeepState заявил об изменении ситуации на одном участке Кореневского района, но там, по его данным, Украина потеряла почти 40 квадратных километров, которые перешли в „серую зону“.

В пятницу утром Зеленский встретился в Ватикане с папой римским Франциском и призвал его способствовать возвращению журналистов, общественных деятелей и других украинцев, захваченных в плен Россией.