„Патриарх Кирилл сделал безошибочный выбор — он канонизировал ненависть“. Интервью диакона Андрея Кураева

Я не люблю называть себя миссионером. Мне больше подходит слово „коммуникатор“. Связующее звено между разными группами людей, в том числе между церковной элитой и церковным народом. Коммуникация — это всегда про диалог, и этот диалог идет между атеистическим обществом советским и постсоветским и обществом церковным. Диалог между церковной интеллигенцией и церковным же начальством. Диалог между церковной молодежью и бабушками, которые в церковной лавке работают и замечания им делают.

Андрей Кураев: Когда-то я провел неделю в Дублине, в Ирландии, в доме престарелых для миссионеров. Своеобразный хоспис для старых священников. И вот они рассказывали про свои путешествия и дела такие вещи, что было понятно, что это настоящие миссионеры, а я так, рядом привязался.

Анастасия Лотарева: Вы тот редкий человек в Церкви, которого всегда называли миссионером. Одно дело, когда у вас была возможность выступать на стадионах в России, ездить в командировки, был учебник по „Основам православной культуры“. Была возможность привлечь людей в РПЦ. А что сейчас — будете привлекать в Константинопольский патриархат?

Андрей Кураев: Отвечу расхожей цитатой „На Васильевский остров я приду умирать“. Я не скрою, эта возможность для меня важна. Может быть, когда-нибудь, если станет совсем плохо… С годами список реалий, которые оказываются важными, пополняется. Знаете, как у стариков: любимая чашка…

Андрей Кураев : Нет, место церковной и полицейской „прописки“ будет разным. Я продолжаю жить в Праге, насколько это вообще можно загадывать. Если в самом деле начнется большая война с Россией при участии НАТО, Европы и так далее, мы не можем наверняка знать, что будет с людьми с российскими паспортами. Помните, что произошло с японцами, гражданами США, в 1942 году?.. Вот так и тут.

Анастасия Лотарева: Отец Андрей, совсем недавно пришла новость о том, что вы вошли в клир Константинопольского экзархата . Что это вообще означает для священника? Вы переезжаете в Литву и будете служить там?

Анастасия Лотарева: Но мы все еще говорим про Русскую Православную церковь?

Андрей Кураев: Аналогичные проблемы есть везде и всюду. Но, конечно же, я в первую очередь ориентируюсь на русский язык и культуру, на русскоязычный мир. Моей задачей всегда было попробовать убавить количество страхов и фобий друг перед другом.

„Бабушки, не бойтесь молодых православных!“, „ребятки, да не бойтесь вы этих церковных бабушек“, „Атеисты, не бойтесь, православные не настолько сумасшедшие, чтобы вводить инквизицию“.

В последнем, впрочем, я жестоко ошибся.

Анастасия Лотарева: А какие страхи еще оправдались?

Андрей Кураев: Да многие оправдались. Жизнь очень длинная, я крестился взрослым мальчиком, в 1982 году мне было 18 лет, я учился на кафедре научного атеизма. То есть, я хорошо понимал, что жизнь Церкви это не луг с благоухающими фиалками. Но я полагал, что настолько ясными были гонения на Церковь в XX веке, это такой был удар дубиной по голове… Я был убежден, что Церковь, сама пройдя сквозь тюрьмы, никого в тюрьму больше затаскивать не будет.

Анастасия Лотарева: Когда все изменилось? В конце 1980-х многие пришли в Русскую Православную Церковь и они говорят, что тогда она была совсем другой.

Андрей Кураев: Конечно, есть какой-то уровень, в котором Церковь неизменна. Прямо скажем, „Символ веры“ одинаковый, что в царские времена, что в советские, что сейчас. Но есть другие параметры, о которых сами церковные люди не любят говорить. Это социокультурное измерение. Принято говорить, что культура Церкви — это Андрей Рублев, красивые православные распевы.

А культура православия на самом деле включает в себя и культуру взятки, культуру агрессии — освящения агрессии. Культуру лести начальству — безразмерной совершенно лести. Пример чему мы видели на днях, когда Владимир Михайлович Гундяев <светское имя патриарха Кирилла — прим.) обихаживал Владимира Владимировича <Путина> и какие молитвы он при этом произносил.