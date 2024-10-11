Олимпийский комитет Эстонии получил нового президента. Что думают об этом выборе ведущие спортсмены Эстонии?

Как вы относитесь к результатам выборов президента ЭОК?

Легкоатлет Расмус Мяги: „Как правило, в мире спорта побеждает лучший. Вероятно, так было и на этот раз. Думаю, что кампания Керсти [Кальюлайд] изменила игру в долгосрочной перспективе. Я верю, что в ней есть настойчивость, чтобы развивать спорт вместе со своей командой. Я желаю ей успеха и удачи“.

Фехтовальщица Ирина Эмбрих: „Я довольна выбором. У неё [Керсти Кальюлайд], кажется, есть амбиции. Думаю, что в ЭОК нужны перемены. Керсти — человек со стороны, у неё есть новые видения и идеи о том, как можно улучшить работу ЭОК“.

Пловец Крегор Цирк: „Я лично ни за кого не был. У меня не было фаворита, я не углублялся в этот процесс [выборы]. Все, по-моему, были достойными кандидатами. Желаю [новому президенту] удачи и успехов“.

Биатлонистка Туули Томингас: „Честно скажу, у меня нет конкретного мнения. В целом для меня особо ничего не меняется. Если я получаю поддержку категории B от ЭОК, значит, я заслуживаю такой поддержки. Не могу сказать, какие были плюсы и минусы у кандидатов. Но как человек Керсти [Кальюлайд] очень симпатична и приятна“.

Какое изменение в деятельности ЭОК вы ожидаете больше всего?

Расмус Мяги: „Если говорить коротко и просто, я ожидаю, что почва, которую может создать новый президент, будет максимально богатой и плодородной во всех смыслах. Чтобы выигрывать медали и чтобы эстонский народ был подвижным и здоровым. Есть много направлений, и многие мысли Керсти нашли у меня отклик. Время от времени я слежу за спортом более заинтересованным взглядом. Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет“.