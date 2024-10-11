Олимпийский комитет Эстонии получил нового президента. Что думают об этом выборе ведущие спортсмены Эстонии?
Сегодня Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) избрал нового президента — Керсти Кальюлайд. Во втором туре голосования она победила Урмаса Сыырумаа с результатом 62:57. Delfi обратился к ведущим спортсменам страны с вопросом, как они оценивают результаты выборов и какие изменения ожидают в работе ЭОК.
Как вы относитесь к результатам выборов президента ЭОК?
Легкоатлет Расмус Мяги: „Как правило, в мире спорта побеждает лучший. Вероятно, так было и на этот раз. Думаю, что кампания Керсти [Кальюлайд] изменила игру в долгосрочной перспективе. Я верю, что в ней есть настойчивость, чтобы развивать спорт вместе со своей командой. Я желаю ей успеха и удачи“.
Фехтовальщица Ирина Эмбрих: „Я довольна выбором. У неё [Керсти Кальюлайд], кажется, есть амбиции. Думаю, что в ЭОК нужны перемены. Керсти — человек со стороны, у неё есть новые видения и идеи о том, как можно улучшить работу ЭОК“.
Пловец Крегор Цирк: „Я лично ни за кого не был. У меня не было фаворита, я не углублялся в этот процесс [выборы]. Все, по-моему, были достойными кандидатами. Желаю [новому президенту] удачи и успехов“.
Биатлонистка Туули Томингас: „Честно скажу, у меня нет конкретного мнения. В целом для меня особо ничего не меняется. Если я получаю поддержку категории B от ЭОК, значит, я заслуживаю такой поддержки. Не могу сказать, какие были плюсы и минусы у кандидатов. Но как человек Керсти [Кальюлайд] очень симпатична и приятна“.
Какое изменение в деятельности ЭОК вы ожидаете больше всего?
Расмус Мяги: „Если говорить коротко и просто, я ожидаю, что почва, которую может создать новый президент, будет максимально богатой и плодородной во всех смыслах. Чтобы выигрывать медали и чтобы эстонский народ был подвижным и здоровым. Есть много направлений, и многие мысли Керсти нашли у меня отклик. Время от времени я слежу за спортом более заинтересованным взглядом. Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет“.
Ирина Эмбрих: „В данный момент ЭОК существует за счет государственной поддержки. Надеюсь, что теперь появится большая поддержка извне, которая поможет спорту развиваться и двигаться вперед. Спорт очень важен, и также важно, чтобы люди занимались спортом. Чем больше людей занимается спортом, тем лучше они понимают его значимость. Важно также привлечь больше детей к спорту, это очень важно для здоровья и нашего будущего“.
Крегор Цирк: „С моей точки зрения, ЭОК определенно мог бы уделять больше внимания спорту высших достижений. Поддержка большого спорта могла бы быть больше. Есть еще мелочи, которые можно улучшить (Крегор не хотел уточнять, что именно — прим. ред.)“.
Туули Томинкас: „Не знаю. Я действительно не в курсе... Везде сейчас финансовые трудности. Каждая область хочет, чтобы ее больше поддерживали. ЭОК, думаю, лучше знает, как все устроено, как распределять деньги“.
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Фехтовщица Катрин Лехис сказала Delfi, что не так хорошо в курсе выборов, чтобы это комментировать. О победе Кальюлайд она узнала от журналиста. Лехис добавила, что поскольку она сейчас на соревнованиях, то сосредоточена только на этом.
Delfi не удалось связаться по телефону с двоеборцем Кристяном Ильвесом, фехтовальщицей Эрикой Кирпу и пловчихой Энели Ефимовой.
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